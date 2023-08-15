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大陸 大陸焦點 特派現場

東航乘客行動電源突冒煙　緊急備降武漢...空服員持滅火器戒備

記者魏有德／綜合報導

東方航空MU6958於航班13日從拉薩飛往上海，機上一名乘客的行動電源掉進座椅縫隙，據傳是受到擠壓而冒煙，一度讓機上乘客緊張。同時，機上空服員及安全人員緊急將座椅拆開，將卡在座椅縫隙內的行動電源取出，機長也將飛機備降武漢天河國際機場，避免飛安事故發生。

▲東航乘客行動電源卡座椅深處冒煙，空服員急拆座椅查看。（圖／翻攝沸點視頻）

▲東航乘客行動電源卡座椅深處冒煙，空服員急拆座椅查看。（圖／翻攝沸點視頻，下同）

《新聞晨報》報導，據飛常準（飛行活動查詢平台）顯示，8月13日的MU6958航班，於14:40從拉薩貢嘎機場飛往上海浦東機場，該航班於當日備降（武漢天河國際機場）後於22:55取消。

根據機上乘客拍下的影片顯示，事件發生在該航班的商務艙空間，一名女性空服員手持小型滅火器，蹲在一張已經拆開的座椅前檢查情況，另兩名男性空服員及安全人員則是拿著手電筒朝座椅內部查看，至於掉到座椅縫隙內的行動電源則沒有出現在畫面中。

▲東航乘客行動電源卡座椅深處冒煙，空服員急拆座椅查看。（圖／翻攝沸點視頻）

機上乘客表示，抵達武漢機場時，艙內一股燃燒的氣味都沒散盡，整個航班的旅客被分別安置到別的航班後離開武漢。「頭等艙（商務艙）的座椅縫隙存在安全隱患，很多人有不慎將耳機、手機掉進去的經歷，擠壓後很容易起火。」

根據大陸民航局規定，旅客乘機時，嚴禁攜帶額定能量超過160Wh的行動電源，攜帶額定能量超過100Wh但不超過160Wh的行動電源，必須經航空公司批准且不得超過兩個。

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