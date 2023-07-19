稱趙少康「拋妻棄子」遭求償千萬　周玉蔻找證人卻出包

▲周玉蔻被趙少康提告求償1000萬元，她傳喚2位證人聲稱是消息來源，但被其中1人的證詞打臉，另1位則等嘸人。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

資深媒體人周玉蔻去年(2022年)公開指稱，中廣董事長趙少康對前妻家暴又「不認骨血，拋妻棄子」等語，被趙提告求償1000萬元，周前次出庭被自己聲請傳喚的韓姓證人吐槽彼此沒私交、更不知趙的家事，台北地院今開庭，周聲請傳喚的第2位證人、國民黨駐美副代表黃裕鈞沒現身，法官查出周跟黃男已失聯逾半月，限期1周內提供可合法送達傳票給黃男的地址，否則周須自負舉證不力後果，下次將於今年9月15日再開庭。

周玉蔻今開完庭被記者詢問若黃裕鈞最後沒來作證，「妳可能會沒有消息來源」，一路低頭滑手機的周玉蔻轉身不理會，和律師一起搭車離開。趙少康今委任律師代為出庭，他先前曾對本案發表聲明，強調離婚造成的遺憾，本來都不足對外人道，「只是怕以訛傳訛，越講越荒唐，把我說成是一個既家暴又不顧前妻及孩子死活的人，這對我固然是極大侮蔑，對逝者也十分不敬，對孩子更加不好。」

本案源於去年9月19日，周玉蔻主持民視《辣新聞152》政論節目，反擊趙少康說她是民進黨側翼，並嗆趙「我以前飛碟電台的董事長（周曾在飛碟電台主持節目），好好地自重」，揚言趙若再批評她，「那我就告訴你，你打你的太太、家暴，扔掉你家的兒子、不認骨血，拋妻棄子」。

周玉蔻在此之前，已先在同月17日於臉書PO文「老趙啊老趙，在我是非大旗、肅清邪魔的名單上，你的列名甚為末路，可別耐捺(應為按捺)不住、自提油火燒身啊！關鍵字：家暴...拋妻棄子...不認骨血。」等語。

此外，周玉蔻前年（2021年）8月26日，在她經營的《放言》網媒刊登「趙少康如果想玩政治、打算回到政壇，應回答新黨的電台如何被你據為己有、你在人生過程裡是如何對待親身兒子的」、「這些事情不會隨著時光被海浪吹走，沙灘上總會留下足跡」，當時就意指趙有家醜。

趙少康自認遭抹黑，將周玉蔻前述言論一併提告，要求周玉蔻與民視連帶賠償精神慰撫1000萬元，且各須移除本案抹黑他的言論及節目影片，不得再發表或散布。

周玉蔻聲請傳喚已退休約20年的中廣節目部前經理韓靜燕作證，推崇韓女是資深廣播人，彼此曾在1980年代於中廣共事，周說韓女將趙少康家暴前妻的秘辛告訴她，韓女是值得信賴的資深前輩、沒必要騙她，所以她對趙少康的質疑不是憑空捏造。

現年80歲的韓靜燕今年4月18日出庭作證，吐槽周玉蔻好像認不出她，「如果我們真的關係很好，怎會不記得我？」韓女說跟周沒私交，她2001年從中廣離職時，趙少康還沒進中廣，她也不認識趙的前妻跟小孩，所以很納悶「我自己都不知道的事，怎會跟她（指周玉蔻）討論」。

周玉蔻宣稱本件2大消息來源除了韓女，另1人是黃裕鈞，周說黃告訴她在美國見過趙少康與前妻所生獨子、外型跟趙很像，但成長求學過程受父母婚姻破裂影響而飽受煎熬，當地華人圈口耳相傳趙拋妻棄子、前岳母至今仍不原諒趙等故事，且黃男答應出庭作證。

法官配合周玉蔻所稱黃裕鈞「一定」會在本月（7月）回台的行程，寄傳票到周提供的地址被以「查無此人」退回，今開庭也沒見到黃，法官當庭查詢入出境資料顯示黃沒入境，質問證人在哪裡。周和律師列印手機LINE對話紀錄，想證明的確聯繫黃男作證事宜，沒有拖延訴訟的意圖。

但法官查出，雙方最近一次互傳訊息是今年4月19日，之後黃裕鈞對周玉蔻的訊息已讀不回，上月（6月）28日起更不讀不回，法官明示只剩1個證人可證明有無消息來源，審理「可以寬容，但不能拖延」。周的律師表示黃男可能有壓力，請求再寬限1個月，會請雙方共同朋友協助聯繫黃男。

周玉蔻的律師並請求將周與黃裕鈞的LINE對話紀錄，列為佐證有消息來源的證據，法官說依職權寄傳票到黃男戶籍地也被退回，因此諭知限期1周內陳報可合法送達傳票給黃男的地址，否則周玉蔻須自負舉證不力後果，並要求1個月內補正相關資料，若逾期將不准周跟黃男LINE對話紀錄列為證據，全案定於9月15日下午3點再開庭。