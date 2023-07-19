　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

稱趙少康「拋妻棄子」遭求償千萬　周玉蔻找證人卻出包

▲▼周玉蔻被趙少康提告求償1000萬元，她傳喚2位證人聲稱是消息來源，但被其中1人的證詞打臉，另1位則等嘸人。（圖／記者黃哲民攝）

▲周玉蔻被趙少康提告求償1000萬元，她傳喚2位證人聲稱是消息來源，但被其中1人的證詞打臉，另1位則等嘸人。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

資深媒體人周玉蔻去年(2022年)公開指稱，中廣董事長趙少康對前妻家暴又「不認骨血，拋妻棄子」等語，被趙提告求償1000萬元，周前次出庭被自己聲請傳喚的韓姓證人吐槽彼此沒私交、更不知趙的家事，台北地院今開庭，周聲請傳喚的第2位證人、國民黨駐美副代表黃裕鈞沒現身，法官查出周跟黃男已失聯逾半月，限期1周內提供可合法送達傳票給黃男的地址，否則周須自負舉證不力後果，下次將於今年9月15日再開庭。

周玉蔻今開完庭被記者詢問若黃裕鈞最後沒來作證，「妳可能會沒有消息來源」，一路低頭滑手機的周玉蔻轉身不理會，和律師一起搭車離開。趙少康今委任律師代為出庭，他先前曾對本案發表聲明，強調離婚造成的遺憾，本來都不足對外人道，「只是怕以訛傳訛，越講越荒唐，把我說成是一個既家暴又不顧前妻及孩子死活的人，這對我固然是極大侮蔑，對逝者也十分不敬，對孩子更加不好。」

本案源於去年9月19日，周玉蔻主持民視《辣新聞152》政論節目，反擊趙少康說她是民進黨側翼，並嗆趙「我以前飛碟電台的董事長（周曾在飛碟電台主持節目），好好地自重」，揚言趙若再批評她，「那我就告訴你，你打你的太太、家暴，扔掉你家的兒子、不認骨血，拋妻棄子」。

周玉蔻在此之前，已先在同月17日於臉書PO文「老趙啊老趙，在我是非大旗、肅清邪魔的名單上，你的列名甚為末路，可別耐捺(應為按捺)不住、自提油火燒身啊！關鍵字：家暴...拋妻棄子...不認骨血。」等語。

此外，周玉蔻前年（2021年）8月26日，在她經營的《放言》網媒刊登「趙少康如果想玩政治、打算回到政壇，應回答新黨的電台如何被你據為己有、你在人生過程裡是如何對待親身兒子的」、「這些事情不會隨著時光被海浪吹走，沙灘上總會留下足跡」，當時就意指趙有家醜。

趙少康自認遭抹黑，將周玉蔻前述言論一併提告，要求周玉蔻與民視連帶賠償精神慰撫1000萬元，且各須移除本案抹黑他的言論及節目影片，不得再發表或散布。

周玉蔻聲請傳喚已退休約20年的中廣節目部前經理韓靜燕作證，推崇韓女是資深廣播人，彼此曾在1980年代於中廣共事，周說韓女將趙少康家暴前妻的秘辛告訴她，韓女是值得信賴的資深前輩、沒必要騙她，所以她對趙少康的質疑不是憑空捏造。

現年80歲的韓靜燕今年4月18日出庭作證，吐槽周玉蔻好像認不出她，「如果我們真的關係很好，怎會不記得我？」韓女說跟周沒私交，她2001年從中廣離職時，趙少康還沒進中廣，她也不認識趙的前妻跟小孩，所以很納悶「我自己都不知道的事，怎會跟她（指周玉蔻）討論」。

周玉蔻宣稱本件2大消息來源除了韓女，另1人是黃裕鈞，周說黃告訴她在美國見過趙少康與前妻所生獨子、外型跟趙很像，但成長求學過程受父母婚姻破裂影響而飽受煎熬，當地華人圈口耳相傳趙拋妻棄子、前岳母至今仍不原諒趙等故事，且黃男答應出庭作證。

法官配合周玉蔻所稱黃裕鈞「一定」會在本月（7月）回台的行程，寄傳票到周提供的地址被以「查無此人」退回，今開庭也沒見到黃，法官當庭查詢入出境資料顯示黃沒入境，質問證人在哪裡。周和律師列印手機LINE對話紀錄，想證明的確聯繫黃男作證事宜，沒有拖延訴訟的意圖。

但法官查出，雙方最近一次互傳訊息是今年4月19日，之後黃裕鈞對周玉蔻的訊息已讀不回，上月（6月）28日起更不讀不回，法官明示只剩1個證人可證明有無消息來源，審理「可以寬容，但不能拖延」。周的律師表示黃男可能有壓力，請求再寬限1個月，會請雙方共同朋友協助聯繫黃男。

周玉蔻的律師並請求將周與黃裕鈞的LINE對話紀錄，列為佐證有消息來源的證據，法官說依職權寄傳票到黃男戶籍地也被退回，因此諭知限期1周內陳報可合法送達傳票給黃男的地址，否則周玉蔻須自負舉證不力後果，並要求1個月內補正相關資料，若逾期將不准周跟黃男LINE對話紀錄列為證據，全案定於9月15日下午3點再開庭。

ET快訊
老婆涉賄選！　議員被判當選無效
大谷翔平成史上第1人！　改寫91年紀錄
陳耀訓蛋黃酥秒殺！　網路出現黃牛價「最高2300元」
快訊／陳紫渝認愛了！「跟涂先生正交往中」
張震嶽罕見放閃！　十指緊扣「漂亮老婆」現身
桃園獨臂獼猴死亡！　圍捕過程曝光
NONO涉性侵黑道介入？　網揭「自導自演」1疑點
LIVE／最美里長開房直擊！新歡正面曝　NONO傳離婚經紀人
叛逃北韓　美軍長相曝光！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

理髮師偷錢...還對女同事下藥「神秘液體」　辯：想看效果如何

老婆選鄉代「千元買2票」省開支！　嘉縣議員陳文忠被判當選無效

1個月撈千萬！「KG博弈集團」14人被逮　警追藏鏡人

2警趴在路中「底盤挖呀挖」！手拿罐罐求小貓快出來　暖心畫面曝

欠500萬遭強押毆打嗆斷手腳　南投暴力討債集團8嫌落網

高雄林園火警「黑煙狂竄天際」在地人驚問：怎麼了　搶救畫面曝

吸金41億入獄！「台灣巴菲特」找管理員當傳令　操控獄友騙4千萬

鄰居叔叔是狼！5歲女童私密處遭摸　上小學寫聯絡簿揭發

稱趙少康「拋妻棄子」遭求償千萬　周玉蔻找證人卻出包

桃園獨臂獼猴遭圍捕意外死亡　鎮定劑過量？今送驗釐清死因

黃金鼠睡翻...主人拿牠玩手遊XD　「蛋蛋一滑」抽卡網笑：觸控筆？

擁吻成永別...妻走斑馬線被撞亡　夫慟：怎能讓69歲聽障司機上路

偷拍女兒慘遭「臭臉怒瞪」眼神超殺！媽：以為中邪

夫妻談判！尪見老婆坐別人車　怒開車5連衝把名車撞進超商

夫妻吸金39億落跑21年　在泰申請永久居留終被逮

身障者坐輪椅卡坑洞慘摔　網怒：月球表面還比較平

高雄童吃冰中毒痛苦打滾　媽爆40人受害孕婦狂宮縮

103歲阿祖睡醒突忘曾孫　他露無奈臉→搞笑鬥嘴

敢告NO哥就處理 小紅老師發不自殺聲明｜20230718 ET午間新聞

吳克群跟劉畊宏跳操累到「同手同腳」　狂恍神...笑喊：為你寫詩→為你全濕

理髮師偷錢...還對女同事下藥「神秘液體」　辯：想看效果如何

老婆選鄉代「千元買2票」省開支！　嘉縣議員陳文忠被判當選無效

1個月撈千萬！「KG博弈集團」14人被逮　警追藏鏡人

2警趴在路中「底盤挖呀挖」！手拿罐罐求小貓快出來　暖心畫面曝

欠500萬遭強押毆打嗆斷手腳　南投暴力討債集團8嫌落網

高雄林園火警「黑煙狂竄天際」在地人驚問：怎麼了　搶救畫面曝

吸金41億入獄！「台灣巴菲特」找管理員當傳令　操控獄友騙4千萬

鄰居叔叔是狼！5歲女童私密處遭摸　上小學寫聯絡簿揭發

稱趙少康「拋妻棄子」遭求償千萬　周玉蔻找證人卻出包

桃園獨臂獼猴遭圍捕意外死亡　鎮定劑過量？今送驗釐清死因

不選的人最大　這才是郭台銘的利基

熊熊閃婚「證婚人是超大咖遊戲董座」關係起底！2女神到場也哭了

投資健康不後悔　屏東警員健身中心7／19正式啟用

館長直播狂罵舉牌小女生　吳欣岱：中華文化噁心的一點表露無疑

話題女王嚴淑明回來了！　只穿內衣「火辣洩透視雙球」近照曝光

69歲聽障小黃駕駛撞死人　4個月前剛體檢合格！公總：肇因是未停讓

28歲國際超模出國驚傳「過海關遭拘捕」！行李藏大麻　經紀人急發聲

理髮師偷錢...還對女同事下藥「神秘液體」　辯：想看效果如何

老婆選鄉代「千元買2票」省開支！　嘉縣議員陳文忠被判當選無效

免排隊爽吃7大美食！捷絲旅8月升級早餐內容　喜來登、雲朗送88禮

眾騎士見妹子紛紛禮讓　紳士：心臟噗通噗通跳

社會熱門新聞

「超跑將軍」涉家暴性侵！　單親媽痛訴恐怖現場

超跑將軍涉「家暴性侵」單親媽　可怕緊追畫面曝光

28歲新婚人妻走斑馬線被撞亡　里長痛哭罵髒話

即／夫妻吸金39億落跑　通緝21年終在泰國落網

魏德聖資產被查封！　郭台強因1張本票翻臉

28歲人妻走斑馬線慘被小黃撞死

28歲女遭計程車撞亡！網紅怒：罰60萬也沒用

桃園獨臂獼猴死了！打1cc鎮定劑急救無效

2月嬰猝死「血液尿裡全是毒」4毒蟲下場曝

司法黃牛削議員1395萬　為保職被慘騙

八寶冰照曝　他吃完這碗「大便都綠色」

行天宮遭控「誘騙」失智翁上億！　女兒秀董事長紙條佐證

擁吻竟成永別！新婚8月妻走斑馬線被撞死

超跑將軍涉家暴性侵單親媽　竟還收買鄰居監視恐嚇

更多熱門

相關新聞

賴清德該找抖音網紅合作？　周玉蔻直言：免了吧！

賴清德該找抖音網紅合作？　周玉蔻直言：免了吧！

民進黨總統參選人賴清德在近期多份民調中穩居第一，但支持度多維持在三成六左右，也讓外界猜測選情是否難以有新的突破，網紅「焦糖」陳嘉行則建議賴清德要做的功課就是找抖音網紅合作，讓年輕人認識。對此，媒體人周玉蔻19日則在臉書提出不同看法，直言「抖音？免了吧，別人的場子，就讓別人玩吧。」

國民法官審殺夫案　死者多處灼傷焦黃痕跡謎團解開

國民法官審殺夫案　死者多處灼傷焦黃痕跡謎團解開

6旬婦不堪家暴殺夫案　新北院國民法官參審

6旬婦不堪家暴殺夫案　新北院國民法官參審

少女遭獸父性侵　法官哭了怒判鞭刑

少女遭獸父性侵　法官哭了怒判鞭刑

婆媳不和她竟摔男嬰+毆頭洩憤　狠母下場曝

婆媳不和她竟摔男嬰+毆頭洩憤　狠母下場曝

關鍵字：

周玉蔻趙少康家暴精神慰撫

讀者迴響

熱門新聞

最美里長陳紫渝爆熱戀「直擊開房壯男2hrs」！

館長辦完716遊行「粉專被消失」！

NONO涉性侵爆和朱海君「已經離婚」！　經紀人態度洩端倪

離婚當天老公包16顆水餃！她秒懂用意鼻酸

「蛇精男」劉梓晨6年前爆紅後消失！近照曝光震驚網友

Joeman新片「上傳3分鐘就被黃標」

「超跑將軍」涉家暴性侵！　單親媽痛訴恐怖現場

「最美里長」密戀帥員警半年！

最美里長陳紫渝戀愛了！永和「超壯帥警」正面曝光

妹子沒穿內褲下樓拿外送　男友轟：離譜

全台今明防大雷雨！　杜蘇芮將成颱最新路徑曝

「妹子退房拿光備品」被嫌丟臉！房務曝真心話

最美里長陳紫渝「超壯新歡身份曝光」！

超跑將軍涉「家暴性侵」單親媽　可怕緊追畫面曝光

一番賞剩8格卻有6張籤　情侶包套後氣炸

更多

最夯影音

更多
黃金鼠睡翻...主人拿牠玩手遊XD　「蛋蛋一滑」抽卡網笑：觸控筆？

黃金鼠睡翻...主人拿牠玩手遊XD　「蛋蛋一滑」抽卡網笑：觸控筆？
擁吻成永別...妻走斑馬線被撞亡　夫慟：怎能讓69歲聽障司機上路

擁吻成永別...妻走斑馬線被撞亡　夫慟：怎能讓69歲聽障司機上路

偷拍女兒慘遭「臭臉怒瞪」眼神超殺！媽：以為中邪

偷拍女兒慘遭「臭臉怒瞪」眼神超殺！媽：以為中邪

夫妻談判！尪見老婆坐別人車　怒開車5連衝把名車撞進超商

夫妻談判！尪見老婆坐別人車　怒開車5連衝把名車撞進超商

夫妻吸金39億落跑21年　在泰申請永久居留終被逮

夫妻吸金39億落跑21年　在泰申請永久居留終被逮

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》前議員呱吉來了

《豈有此呂》前議員呱吉來了

呱張！去內科塞車就渡河　吉．掰了議員850萬薪水　看柯文哲用服貿攻陷年輕人很聰明

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面