農民上訪收「車馬費」被勸返　被判「尋釁滋事」關7個月要申訴討公道

▲湖南永州一名農民劉美志「上訪」被勸返，收了車馬費反而被關7個月。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

一名湖南永州農民劉美志多次反映該村黨支部書記李佔剛違紀違規，不滿當地調查單位僅以警告處分決定「上訪」。當地政府人員得知消息後，對其進行「勸返」，還支付「車馬費」，不料，劉美志收錢返回後，卻被當地法院以「尋釁滋事」為由判刑7個月。劉美志出獄後，認為是被「下套」，決定要上訴討公道。

▲刀地政府工作人員轉給劉美志的車馬費。（圖／翻攝澎湃新聞）

《澎湃新聞》報導，2022年7月26日，劉美志等三人乘坐飛機來到北京信訪。當晚，祁陽市梅溪鎮政府工作人員鄧振華、付建設來到北京對劉美志三人進行勸返。

祁陽市法院原判決認定，「勸返過程中，被告人劉美志向鄧振華、付建設索要其三人往返路費和開支，否則待在北京信訪不回去。鄧振華被迫答應劉美志的要求，用手機微信向劉美志轉賬5342元（人民幣，下同），劉美志收款後便與鄧振華等人返回祁陽。」

包括劉美志在內的三位村民7月28日回到湖南後，直接被一輛車送到祁陽市公安局。隨後，45歲的劉美志被拘留，另外兩名老年村民被允許回家，直至2022年10月21日，祁陽市法院認定劉美志構成尋釁滋事罪判，處有期徒刑七個月。

▲劉美志收到的刑事執行通知書。（圖／翻攝澎湃新聞）

僅小學學歷的劉美志被判刑並未上訴，出獄後，他認為信訪是國家賦予人民的合法權益，梅溪鎮政府工作人員進行勸返，是限制民眾正常上訪，「三人湊錢到北京上訪，事情未果，鄧振華選擇為其支付費用，雙方未出現衝突，他也未採用任何強迫威脅手段，反而遭到截訪，以及被送至公安執法辦案中心限制人身自由，請求永州中院對其尋釁滋事一案依法重新審理。」

經過一段時間維權，劉美志在昨（14）日正式收到永州中院的再審決定書。該再審決定書稱，經永州中院審判委員會會議討論認為，申訴人劉美志的申訴理由部分符合《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百五十三條第二項、第三項規定應當重新審判的情形，據此決定，指令湖南省祁陽市人民法院另行組成合議庭對本案進行再審。