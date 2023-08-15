　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

農民上訪收「車馬費」被勸返　被判「尋釁滋事」關7個月要申訴討公道

▲湖南永州一名農民劉美志「上訪」被勸返，收了車馬費反而被關7個月。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲湖南永州一名農民劉美志「上訪」被勸返，收了車馬費反而被關7個月。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

一名湖南永州農民劉美志多次反映該村黨支部書記李佔剛違紀違規，不滿當地調查單位僅以警告處分決定「上訪」。當地政府人員得知消息後，對其進行「勸返」，還支付「車馬費」，不料，劉美志收錢返回後，卻被當地法院以「尋釁滋事」為由判刑7個月。劉美志出獄後，認為是被「下套」，決定要上訴討公道。

▲湖南永州一名農民劉美志「上訪」被勸返，收了車馬費反而被關7個月。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲刀地政府工作人員轉給劉美志的車馬費。（圖／翻攝澎湃新聞）

《澎湃新聞》報導，2022年7月26日，劉美志等三人乘坐飛機來到北京信訪。當晚，祁陽市梅溪鎮政府工作人員鄧振華、付建設來到北京對劉美志三人進行勸返。

祁陽市法院原判決認定，「勸返過程中，被告人劉美志向鄧振華、付建設索要其三人往返路費和開支，否則待在北京信訪不回去。鄧振華被迫答應劉美志的要求，用手機微信向劉美志轉賬5342元（人民幣，下同），劉美志收款後便與鄧振華等人返回祁陽。」

包括劉美志在內的三位村民7月28日回到湖南後，直接被一輛車送到祁陽市公安局。隨後，45歲的劉美志被拘留，另外兩名老年村民被允許回家，直至2022年10月21日，祁陽市法院認定劉美志構成尋釁滋事罪判，處有期徒刑七個月。

▲湖南永州一名農民劉美志「上訪」被勸返，收了車馬費反而被關7個月。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲劉美志收到的刑事執行通知書。（圖／翻攝澎湃新聞）

僅小學學歷的劉美志被判刑並未上訴，出獄後，他認為信訪是國家賦予人民的合法權益，梅溪鎮政府工作人員進行勸返，是限制民眾正常上訪，「三人湊錢到北京上訪，事情未果，鄧振華選擇為其支付費用，雙方未出現衝突，他也未採用任何強迫威脅手段，反而遭到截訪，以及被送至公安執法辦案中心限制人身自由，請求永州中院對其尋釁滋事一案依法重新審理。」

經過一段時間維權，劉美志在昨（14）日正式收到永州中院的再審決定書。該再審決定書稱，經永州中院審判委員會會議討論認為，申訴人劉美志的申訴理由部分符合《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百五十三條第二項、第三項規定應當重新審判的情形，據此決定，指令湖南省祁陽市人民法院另行組成合議庭對本案進行再審。

ET快訊
快訊／隧道內撞成一團！　拖吊困難雙向封閉中
最美英文老師遭電視台開除　她3點回應
LIVE／館長陳之漢來了！柯P高嘉瑜一秒上身　呂捷笑岔氣
《攻其不備》都是假？本尊自曝「根本沒被收養」　受騙近20年
台語歌王深夜急診！　家屬曝最新病況
快訊／大學火警！6歲、11歲男童送醫
賴清德首提「無台灣獨立路徑」　「中華民國」國名不用改
快訊／NCT泰一嚴重車禍！　動手術工作取消
快訊／爆紅景點5天奪2命！　男送醫不治
85度C跌落神壇　他曝「致命缺點」！1優勢美國人卻熱愛
快訊／反告陳時中賠100萬！　判決出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸3地台商協會抗議賴清德過境美國　 稱不願台灣變「火藥桶」

傳劉強東章澤天夫婦「移民美國」　京東：無中生有已報案

農民上訪收「車馬費」被勸返　被判「尋釁滋事」關7個月要申訴討公道

碧桂園若垮掉三類人超慘　對大陸經濟震動「恐超越恆大」

降息拉經濟！陸央行：1年期MLF調降15個基點

48歲女子成麻將主播月入12萬　靠一張「證書」成功應聘

陸房產龍頭接連爆雷　官員喊話：問題是階段性的「有望逐步化解」

貴州村BA爆紅後傳出「打假球」　球隊遭罰60公斤「米、酒、肉」

數字連三個月破新高　大陸：將暫停公布「青年失業率」

陸官員再強調：中國經濟當前不存在通縮　下階段也不會！

林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步

台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

大武崙女童溺水影片曝光　險滅頂...獲救住院觀察中

貓咪軟爛掛浴室置物架上　肥肚腩溢出！媽：吊豬肉

外籍醉男嫌台廟門髒狂擦　百年古蹟慘「掉漆變白」

高虹安詐領助理費遭起訴貪汙　質疑時間太巧：才移送林智堅

超塞乃！橘貓翻肚躺爸身上任摸 呼嚕聲強力放送網羨慕：炫耀文

陸3地台商協會抗議賴清德過境美國　 稱不願台灣變「火藥桶」

傳劉強東章澤天夫婦「移民美國」　京東：無中生有已報案

農民上訪收「車馬費」被勸返　被判「尋釁滋事」關7個月要申訴討公道

碧桂園若垮掉三類人超慘　對大陸經濟震動「恐超越恆大」

降息拉經濟！陸央行：1年期MLF調降15個基點

48歲女子成麻將主播月入12萬　靠一張「證書」成功應聘

陸房產龍頭接連爆雷　官員喊話：問題是階段性的「有望逐步化解」

貴州村BA爆紅後傳出「打假球」　球隊遭罰60公斤「米、酒、肉」

數字連三個月破新高　大陸：將暫停公布「青年失業率」

陸官員再強調：中國經濟當前不存在通縮　下階段也不會！

快訊／疑維修作業出包！台中工廠驚傳爆炸　2員工受傷送醫

再揭羅智強護航高虹安問題點　苗博雅：硬扯特別費燒到馬英九

搶救畫面曝！東澳隧道5車連撞釀3傷　拖吊困難延至下午3時搶通

警消穿「A級防護衣」！台南某科技公司氟氣外洩　疏散363人

到台南某科大參加暑期營隊…男童遭灼傷「皮掉下來」！80學員驚逃

空品良好日數201天！上半年空氣品質全國最優在台東

吃得到頂級紐約克牛排！A CUT首推午間商業套餐　每位2200元起

楊祐寧突脫口一句「我跟太太很久沒做了」！性治療影集邀Ella啪啪啪

教英文髒話主播夢碎？　20萬網紅Peggy「3點澄清」

「香港1家5口+新加坡新婚夫妻」卡努風災受困　仁愛警消先後救出

大陸熱門新聞

甄嬛最狠是她！50歲還在侍寢　當皇太后卻慘死

挖古墓突下大雨「3人中毒亡」盜墓團6人自首

陸女運動員性別被質疑！傳遭取消世界排名

幼兒園小朋友吃生蠔螃蟹！豪華食譜曝

數字太難看了？　大陸：暫停公布青年失業率

陸男1原因被緬甸詐團拒收　回國下場更慘

碧桂園若垮掉結局曝　對經濟震動「恐超恆大」

2歲女童罹「兒童癌王」！肚子腫到快爆炸

18歲兒沉迷女主播5個月刷光家產！爸氣到癌末慘無錢治

爬山巧遇保育神獸！專家判定是大橘：吃太胖

知名女主播遭貼身尾隨1hr！1細節網狂勸：快報警

11大媽堅持水上跳廣場舞較美！10秒後全被沖走7死

貴州村BA爆紅後傳出「打假球」 球隊遭罰60公斤「米、酒、肉」

危機爆不停！陸國有房企也爆雷

更多熱門

相關新聞

貴州村BA爆紅後傳出「打假球」 球隊遭罰60公斤「米、酒、肉」

貴州村BA爆紅後傳出「打假球」 球隊遭罰60公斤「米、酒、肉」

貴州村民間較量的籃球比賽爆紅，甚至引起官方重視，將「村BA」推廣至大陸各地，形成一股民間籃球熱潮。在貴州第二屆「美麗鄉村」籃球聯賽黔東南賽區總決賽中，凱里市代表隊奪得賽區冠軍，卻被外界質疑，凱里隊奪冠前的一場小組賽曾「故意」輸給對手，藉此將上屆冠軍黎平隊做出局，讓球迷相當失望。

彰化貨運司機殺同事　判刑14年半

彰化貨運司機殺同事　判刑14年半

男獄中領不到五倍券　竟是表哥盜領

男獄中領不到五倍券　竟是表哥盜領

狼師伸手摸胸　判刑8月定讞

狼師伸手摸胸　判刑8月定讞

「Gino勁宥」又爆性侵！硬上女直播主遭起訴

「Gino勁宥」又爆性侵！硬上女直播主遭起訴

關鍵字：

村民上訪投訴車馬費上訴坐牢判刑

讀者迴響

熱門新聞

快訊／賀一航兒子曾治豪結婚了！

錫蘭宣布離開台灣！居住半年認：我不適合這裡

明晚鬼門開！4生肖「財運旺翻30天」

4種血型智商排行榜　第1名雙重優勢

食藥署公布用藥稽查！家樂福、大潤發都中鏢

即／出國奪好成績要返台　國手飛機上驟逝

他轟高鐵開始台鐵化！一票人認同：該漲價

最美英文老師轉型當藝人！「拍片教髒話」遭開除

DJ SODA崩潰再控「她用力揉捏我的右胸」！

5縣市大雨！要降溫了　明起全台連下3天

鬼門開4生肖易被「抓交替」　做1事躲好兄弟

情纏人夫10年…幼教師「床戰180次」喊：期待換新身分證

結婚2年「老公每晚都要」！她崩潰：睡覺變折磨

Lisa和世界首富兒又被拍到了

高虹安遭訴　律師喊「公衛文很勇敢」

更多

最夯影音

更多
林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步

林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步
台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面