貨運司機不滿排班持麵包刀殺了同事！判刑14年半定讞

▲貨運司機持刀殺害同事，遭判刑定讞。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

彰化大村鄉去年3月間發生持刀殺人的命案，兩名貨運司機因為排班、棧板等問題起了糾紛，相約回公司談。林姓司機預先購買麵包刀藏在身上，見面後一言不合，林姓司機持刀殺害對方。最高法院審理後，將林男判刑14年半、褫奪公權10年定讞。

判決指出，兇手林姓司機為貨運公司的彰化地區司機，死者李姓司機為同公司的中繼車司機往來於彰化地區與臺北地區之間。2人在去年3月間，就因為棧板問題在公司的LINE群組裡起了爭執，之後更因為排班狀況讓爭執擴大。林男先寫下「有問題，不爽來找我講」，李男則回覆「走。總倉等」，林男即回覆「X，我馬上去。」2人相約彰化大村鄉公司見面。

林男因忌憚對方身材比自己高大，先在五金行購買一把麵包刀藏在身上。林男將車輛停在李男車輛後方，隨即下車，李男先推了林男一把，林男隨即抽出麵包刀揮砍李男。李男一面出手毆打林男，一面向後退去，2人扭打在地，林男趁著李男要起身之際，從下方刺入一刀，切斷李男切斷左髂内動脈及靜脈致大量出血。一旁的廠長、同事見2人爭執，趕緊上前勸阻，也被林男割傷，但最後仍架住林男。林男還因憤怒持續大喊「我沒有錯！」拒絕放下刀刃，最後被眾人搶下刀刃。李男被送醫急救，但到院前竟已經死亡。檢方依照殺人罪嫌，對林男提起公訴。

一審法院將林男判刑13年、褫奪公權10年，案件上訴第二審，高等法院台中分院審理後，改判有期徒刑14年6月、褫奪公權10年，全案再上訴，最高法院15日駁回上訴定讞。