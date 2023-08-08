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「Gino勁宥」又爆性侵！喊：參觀新租屋處　硬上女直播主遭起訴

▲▼網紅「Gino勁宥」性侵女直播主　強拉廚房二度逞慾。（圖／翻攝自Gino勁宥）

▲網紅「Gino勁宥」先前性侵女直播主遭判刑。（圖／翻攝自Gino勁宥）

記者陳以昇、戴若涵／新北報導

本名莊凱博的網紅「Gino勁宥」，2020年酒後在工作室內性侵一位女直播主，被害人為求團隊和諧，願意隱忍，不料，隔天跟Gino勁宥私下商談，竟又遭扛到流理台上再度性侵得逞。事件爆出後，Gino勁宥遭判刑4年10月定讞。他如今又被控，曾於2018年性侵另名女直播主，新北檢依強制性交罪將他起訴。

Gino勁宥2020年5月17日凌晨3時許，酒後不顧女直播主不斷抵抗，喊著「你不是我男朋友，不要這樣碰我」，將對方抱上流理台性侵得逞。

女直播主為顧及工作室和諧，也不想讓家人知道此事，打算私下找Gino勁宥商談，因而相約在工作室內談判，沒想到性侵劇本卻再度重演，讓她崩潰報警處理。雖然Gino勁宥辯稱雙方是合意性交，但法院不採信他的說詞，依強制性交罪將他判刑4年10月，全案定讞。

如今Gino勁宥再被控性侵另名女直播主，對方指控，2018年7月16日中午，Gino勁宥以參觀女直播主新的租屋處為由，進入對方住處，卻憑藉體型、力道優勢，指侵得逞，雖然Gino勁宥否認犯行，但檢方勘驗相關事證後，將他依法起訴。

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