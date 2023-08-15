貴州村BA爆紅後傳出「打假球」　球隊遭罰60公斤「米、酒、肉」

▲第二屆貴州「村BA」黔東南區冠軍凱里隊被認為「選擇對手」打假球。（圖／翻攝中新網，下同）

記者魏有德／綜合報導

貴州村民間較量的籃球比賽爆紅，甚至引起官方重視，將「村BA」推廣至大陸各地，形成一股民間籃球熱潮。在貴州第二屆「美麗鄉村」籃球聯賽黔東南賽區總決賽中，凱里市代表隊奪得賽區冠軍，卻被外界質疑，凱里隊奪冠前的一場小組賽曾「故意」輸給對手，藉此將上屆冠軍黎平隊做出局，讓球迷相當失望。

《紅星新聞》報導，在8月13日晚的決賽中，凱里隊以65比51擊敗麻江隊，獲得貴州省第二屆「美麗鄉村」籃球聯賽黔東南賽區總決賽冠軍。因為拿到冠軍，球隊獲得1頭榕江黃牛、20袋台江鯉吻香米的獎勵。

凱里隊奪冠後，不僅受到網友及球迷的質疑，官方也祭出裁罰措施稱，凱里隊小組賽最後一場比賽未盡全力，被罰3個「120」，也就是罰120斤（60公斤）米、酒和肉，間接證實「消極比賽」的疑雲。

對此，黔東南州文體廣電旅遊局競技體育科負責人表示，從主力球員有傷、連續作戰的客觀情況看，凱里隊在確保出線的情況下保存實力，是一種戰術，這不是打假球，「如果將其判定為打假球，而取消比賽資格很牽強，處罰也過重。」

該負責人強調，但從「村BA」純粹的籃球文化來說，其確實有違公平的體育精神，「村裡進行了適當懲戒，既然未被取消比賽資格，凱里隊憑實力拿到冠軍，是理所應當的。」

至於凱里隊教練及管理層的責任，將由凱里市行業主管部門按規定處罰，本次賽事結束後，大會方將邀請凱里及黎平兩隊進行一場友誼賽，讓賽事公平、友誼的傳統能繼續維持下去。