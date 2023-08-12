下周連3天雨區擴大！雷雨彈襲全台　「濕成黃綠番薯」　

▲明天到下周二水氣少，但仍有午後雷陣雨；下周三起水氣增，全台都可能出現降雨。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李姿慧／台北報導

西南風水氣減少，明天到下周二(13日~15日)降雨出現空檔，中南部清晨和上午有雨，大台北、宜蘭和山區午後有雷陣雨；下周三到下周五(16日~18日)水氣增多，西部有較大雨勢，東部有午後雷陣雨。蘭恩颱風持續朝日本大阪、京都前進，下周一、二(14~15日)將登陸，赴日旅遊要留意。

中央氣象局預報員曾昭誠表示，明天(13日)水氣減少，到下周二(15日)前，各地多雲到晴，中南部清晨和上午有雨，大台北、宜蘭、山區午後有雷陣雨。

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不過下周三(16日)起天氣不穩定，曾昭誠表示，下周三開始，西南風轉強，水氣又再度變多，整個西半部有短暫陣雨或雷雨，雨勢比較大，其他地方多雲、午後有局部雷陣雨，類似降雨將持續到下周五(18日)，下周三到下周五雨勢比較大，下周六(19日)過後降雨將較為趨緩。

▲▼未來降雨和溫度趨勢。（圖／氣象局）

溫度部分，明起各地氣溫大致有31度到35度左右，下周二過後因降雨溫度略降，但仍有30多度。

西太平洋上出現雙颱共存，曾昭誠表示，蘭恩颱風目前距離台北東北東方1950公里海面上，朝日本大阪、京都前進，預計下周一(14日)、下周二(15日)登陸通過，前往日本旅遊需留意颱風動態；朵拉颱風目前距離台北東方6050公里海面上，未來路徑都會在海上並逐漸北轉，預計4天過後減弱熱帶性低氣壓。