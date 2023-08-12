快訊／國家警報大響！4縣市大雨特報　暴雨轟2地

▲午後對流旺盛，部分縣市出現陣雨或雷雨。（資料圖／記者周宸亘攝）

記者李姿慧／台北報導

西南風稍緩，不過午後對流旺盛，氣象局今(12日)中午12時20分針對4縣市發布大雨特報，雨勢將持續到晚間。氣象局也針對新北市雙溪區、新北市坪林區發布災防告警，提醒嚴防暴雨。另氣象局也針對新北市、宜蘭縣發布大雷雨即時訊息。

氣象局表示，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日大台北及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。

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另氣象局針對新北市北勢溪(坪林映像虎寮區)、新北市虎豹潭、新北市逮魚堀溪發布災防告警，持續時間至14時28分。

氣象局示警此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並注意安全。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

▲氣象局新北市、宜蘭縣發布大雷雨即時訊息。（圖／氣象局）

此外，氣象局也針對新北市、宜蘭縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至13時30分，雨勢持續1小時；提醒慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

大雷雨即時訊息示警區域

新北市：坪林區、平溪區、雙溪區、貢寮區、烏來區

宜蘭縣：頭城鎮、礁溪鄉

▲大雨特報。（圖／氣象局）

大雨特報

影響時間：12日下午至12日晚上

大雨：基隆北海岸、台北市、新北市、宜蘭縣

