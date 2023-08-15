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吳釗燮：避免戰爭是我們的目標　台海爆發戰爭將是全球浩劫

▲▼外交部長吳釗燮於上（7）月31日接受美國資深記者及中國問題專家Lucy Hornby專訪，全文已於8月13日以「吳釗燮談台灣的國際拓展」（Joseph Wu on Taiwan’s International Outreach）為題，在美國網路雜誌「連線中國」（The Wire China）以問答形式刊出。（圖／外交部提供）

▲吳釗燮接受外媒專訪。（圖／外交部提供）

記者呂晏慈／台北報導

外交部長吳釗燮近日接受外媒專訪時談及，「不挑釁是我政府的現行政策，作為負責任的一方，避免戰爭向來是我們的目標，台海爆發戰爭將是台灣和全球的浩劫」；中國派遣機艦長期侵擾台海，目的在壓迫台灣，減少我國防衛縱深及反應時間，並藉以削減台灣人民抵禦意志。

吳釗燮7月31日接受美國資深記者及中國問題專家Lucy Hornby專訪，全文已於8月13日以「吳釗燮談台灣的國際拓展」（Joseph Wu on Taiwan’s International Outreach）為題，在美國網路雜誌《連線中國》（The Wire China）以問答形式刊出，訪談摘要並將刊載在《外交政策》（Foreign Policy） 期刊專文中。

吳釗燮首先說明台灣整體外交策略，表示我國正致力增進與美、歐、印太地區理念相近國家關係，同時積極鞏固與13個友邦的邦誼。近年我國與民主陣營國家關係明顯躍進，尤其是中東歐國家，由於對共產統治歷史記憶猶新，對台灣遭受中國打壓感同身受，彼此關係有長足進步；我國也努力為邦交國做出更多貢獻，以因應中國誘奪我國友邦的挑戰。

針對中國攻台的可能性，吳釗燮強調，不挑釁是我政府的現行政策，作為負責任的一方，避免戰爭向來是我們的目標，台海爆發戰爭將是台灣和全球的浩劫；強化「集體威懾」（collective deterrence）力量則是因應中國威脅的有效方法。台灣除進行軍事改革、增強不對稱戰略能力外，也爭取理念相近國家支持；目前主要民主國家已形成共識，除持續明確反對中國片面改變現狀，並體認維護台海和平穩定是全球安全繁榮的關鍵一環。

吳釗燮也指出，中國正對台採取灰色地帶戰略，派遣機艦長期侵擾，並跨越台海中線，目的在壓迫台灣，減少我國防衛縱深及反應時間，並藉以削減台灣人民抵禦意志。但中國企圖並未能得逞，當前台灣人民捍衛國土、主權及民主生活方式的決心比以往更加堅定。中國向東海、南海擴大影響力，甚至遠及印度洋、非洲及拉丁美洲，也已引起日本、美國、澳洲、加拿大等理念相近國家的警覺，民主國家已更加團結，以應對中國威權主義擴張。

談到台美關係，吳釗燮表示，台灣人民非常感謝美國對台灣的安全承諾，台灣也一直在各個領域與美國密切合作。例如在安全合作方面，雙方就區域情勢進行討論，美國持續提供台灣防衛武器、裝備維護及人員訓練，並就執行不對稱作戰所需武器進行密切交流，台灣的防衛能力因此大幅提升。此外，在台灣參與國際組織方面，美國長期扮演關鍵角色，並與理念相近國家共商支持台灣作為；在經濟合作方面，雙方2022年啟動「台美21世紀貿易倡議」談判，今年6月已完成階段性談判並簽署首批協定，進展相當順利。

吳釗燮應詢比較當前台海情勢與1996年台海危機，認為中國自1996年後致力於軍隊現代化，每年國防預算增長幅度高達兩位數，如今各界多認為中國軍力不容忽視。另一方面，中國決策模式則越來越封閉，所有重大決策皆由習近平一人定奪，缺乏周延評估及政策討論，導致基層揣摩上意，處處以意識型態為考量，決策益趨民粹，中國在東海、南海的挑釁及在全球的戰狼外交等均為顯例。吳強調，面對中國威脅，各國除應增加對中國的瞭解外，民主國家也應建立資訊分享機制，密切合作來因應人民解放軍或中國外交官員、甚至整個中國政府的挑釁行動。

展望台灣前景，吳釗燮認為，台灣是一個民主成功故事，民主是台灣人民自豪的成就，無論選舉結果，對台灣人民而言，民主已為生活常態，是中國無法從台灣人民心中奪走的信念，永遠不會改變。吳期盼未來台灣能獲得更多理念相近國家的支持，讓台灣持續作為國際社會的良善力量與可靠夥伴。

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