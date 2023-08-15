美日韓元首18日大衛營會面　將宣布重磅聯合倡議

▲拜登、岸田文雄、尹錫悅將於18日會面。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美方高層指出，美國、日本、南韓元首將在本周五（18日）於大衛營會面，三方宣布一系列聯合倡議，範圍涵蓋科技、教育與國防。

路透社引述匿名官員指出，拜登、岸田文雄與尹錫悅本周將宣布三國一系列的聯合倡議，雖然元首峰會不太可能會宣布正式承諾相互協防的計畫，但三方將同意多項對於區域性責任的諒解，並且建立美日韓熱線以應對危機爆發。

美國總統拜登邀請盟友，日本首相岸田文雄與韓國總統尹錫悅，一同到訪位於馬里蘭州著名的總統度假勝地大衛營，而過去關係破碎的日、韓兩國，如今也在積極修補外交關係，以共同面對中國與北韓的威脅。

美方希望三國元首能進行年度會面，將合作正式化，今年將會是第一年。南韓與日本今年3月，舉行了相隔12年來首次的聯合峰會，並且採取行動平緩雙方針對1910至1945年日本占領韓國的歷史分歧。

美國方面，世界第一強權與日本有《美日安保條約》、與南韓有《美韓共同防禦條約》，但希望日韓之間更緊密合作，以加強美國在亞太地區的利益。

其中一名美方官員表示，「我們預計會採取一些措施，讓我們在安全領域能更緊密合作」，使得集體安全更增加。

美方官員也承認，要在完全符合美日韓各自要求下達到三方安全合作框架，是過於不切實際，「然而，我們正在採取步驟，讓三方國家明白在區域安全上的責任」，並且在彈道飛彈防禦、科技等領域推進到新的合作層次。