　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美國「黑人音樂教父」逝世　享耆壽92歲

▲美國黑人音樂教父住家遭闖入，妻子中彈亡 。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國黑人音樂教父克拉倫斯艾旺特辭世。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社紐約14日綜合外電報導

美國「黑人音樂教父」克拉倫斯艾旺特（Clarence Avant）的家人今天發表聲明表示，克拉倫斯艾旺特已在上週末逝世，享耆壽92歲。

法新社報導，克拉倫斯艾旺特的女兒妮可艾旺特（Nicole Avant）、女婿薩蘭多斯（Ted Sarandos）及兒子亞力克斯艾旺特（Alex Avant）指出，他們的父親昨天在洛杉磯「家中安詳離世」。

他們在聲明中提及：「艾旺特/薩蘭多斯家族懷著沉重心情宣布，克拉倫斯艾旺特已經過世。克拉倫斯因為他革命性的商業領導力，在音樂、娛樂、政治及體育界被暱稱為『黑人音樂教父』。」

1931年2月25日，克拉倫斯艾旺特出生於北卡羅來納州一個小鎮，是家中8名孩子中的長子。他生前是娛樂界高層，被視為音樂界最具影響力人物之一。

他在北卡羅來納州度過大多數童年時光後，在青少年時期搬到新澤西州，在紐瓦克一處俱樂部擔任經理，展開他的音樂事業。

之後，他受到美國知名爵士樂手路易阿姆斯壯（Louis Armstrong）的長年經紀人喬葛拉瑟（Joe Glaser）所指導。

他後來成為音樂界及其他領域最受尊敬的人物之一，而且是一位民權倡議者和導師，在種族歧視嚴重的音樂界為非裔藝人突破界限。

ET快訊
曾打敗黑嘉嘉！　「棋界宋慧喬」淚控棋王性騷擾
快訊／雲林凌晨惡火2死！　曾傳爭吵聲疑有人縱火
錫蘭宣布離開台灣！　居住半年認「不是非常開心」
5縣市大雨！要降溫了　明起全台連下3天
夏威夷野火已96死　州長：每天恐尋獲10至20罹難者

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

俄轟炸機進入英飛航情報區　英戰機緊急升空攔截

日圓跌創9個月新低！　分析師估日本央行出手時機

賴清德過境美國北京威脅反制　華府再籲勿藉機挑釁

特斯拉「供過於求」　外媒曝馬斯克未來1年半不投資建廠

美國股市收盤上漲　科技類股勁揚

COVID-19新變異株「EG.5」竄起！　侵50國住院人數驟增40％

夏威夷野火已96死　州長：每天恐尋獲10至20罹難者

美國挺台眾議員歡迎賴清德　稱讚台灣為民主典範

美國「黑人音樂教父」逝世　享耆壽92歲

台灣旅客赴越南可申請「電子簽證」　有望省下大筆費用

林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步

台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

大武崙女童溺水影片曝光　險滅頂...獲救住院觀察中

貓咪軟爛掛浴室置物架上　肥肚腩溢出！媽：吊豬肉

外籍醉男嫌台廟門髒狂擦　百年古蹟慘「掉漆變白」

高虹安詐領助理費遭起訴貪汙　質疑時間太巧：才移送林智堅

超塞乃！橘貓翻肚躺爸身上任摸 呼嚕聲強力放送網羨慕：炫耀文

俄轟炸機進入英飛航情報區　英戰機緊急升空攔截

日圓跌創9個月新低！　分析師估日本央行出手時機

賴清德過境美國北京威脅反制　華府再籲勿藉機挑釁

特斯拉「供過於求」　外媒曝馬斯克未來1年半不投資建廠

美國股市收盤上漲　科技類股勁揚

COVID-19新變異株「EG.5」竄起！　侵50國住院人數驟增40％

夏威夷野火已96死　州長：每天恐尋獲10至20罹難者

美國挺台眾議員歡迎賴清德　稱讚台灣為民主典範

美國「黑人音樂教父」逝世　享耆壽92歲

台灣旅客赴越南可申請「電子簽證」　有望省下大筆費用

天龍國人注意！　即日起亂丟菸蒂、垃圾重罰3600元

俄轟炸機進入英飛航情報區　英戰機緊急升空攔截

最美英文老師轉型當藝人！　「拍片教髒話」遭電視台開除主播夢碎

日圓跌創9個月新低！　分析師估日本央行出手時機

周潤發沒聽醫生的話！　肋骨裂又運動…與民眾合照洩氣色憔悴

快訊／雲林凌晨惡火2死！　曾傳爭吵聲疑有人縱火

吃對就能瘦！營養師曝7種「減脂食物」：熱量低還能消水腫

高虹安恐遭重判　難脫身關鍵原因曝光

明起雨區擴大　連4天防劇烈天氣

超會撩妹！4星座男是玩咖　射手排第3「多用下半身思考」

靈異影片曝光！正妹誤住猛鬼病房　目擊驚悚畫面...179萬網友嚇壞

國際熱門新聞

全球上班裝忙前三名國家曝光　日本排第2

NASA拍到「宇宙問號」　專家最新說法曝光

日本「最帥泳將」私密照瘋傳！

越南開放台灣申請電子簽證

毒蜘蛛咬一口「瘋狂勃起」　他硬2天崩潰了

COVID-19新變異「EG.5」竄起　住院增40％

夏威夷野火已96死　州長：每天恐尋獲10至20罹難者

台人赴越可申請電子簽證　有望省大筆費用

蘭恩颱風「貼著日本走」！氣象廳：恐2度穿日

爽擁6妻！巴西男曝心聲：想找代理孕母

美國股市收盤上漲　科技類股勁揚

夏威夷野火「遺體一搬就碎」初判起火原因曝

先天雙重陰道雙子宮　她奇蹟懷孕產女

把女兒當性奴！大馬狼父判關702年鞭234下

更多熱門

相關新聞

賴清德有望跟「美國現任內政部長」見面！　同台9國正副元首

賴清德有望跟「美國現任內政部長」見面！　同台9國正副元首

副總統賴清德台北時間14日晚間10點多，搭乘專機抵達友邦巴拉圭，將出席15日巴拉圭總統貝尼亞（Santiago Peña Palacios）就職典禮。可以預期的是，賴清德此行，有機會與美國內政部長哈德蘭（Deb Haaland），以及來自世界9位國家元首、副元首級政要同台。

美國隊血洗日本　3戰勝分破180分

美國隊血洗日本　3戰勝分破180分

夏威夷野火96死　當局證實「警報全沒響」

夏威夷野火96死　當局證實「警報全沒響」

老公被槍指著頭　人妻掏槍擊斃女兒前男友

老公被槍指著頭　人妻掏槍擊斃女兒前男友

夏威夷93死是人禍？起火源疑是電力設施

夏威夷93死是人禍？起火源疑是電力設施

關鍵字：

美國北美要聞黑人音樂教父Clarence Avant

讀者迴響

熱門新聞

錫蘭宣布離開台灣！居住半年認：我不適合這裡

明晚鬼門開！4生肖「財運旺翻30天」

4種血型智商排行榜　第1名雙重優勢

即／出國奪好成績要返台　國手飛機上驟逝

食藥署公布用藥稽查！家樂福、大潤發都中鏢

4.9kg鋼板從天而降！　女師台88爆頭亡

5縣市大雨！要降溫了　明起全台連下3天

結婚2年「老公每晚都要」！她崩潰：睡覺變折磨

情纏人夫10年…幼教師「床戰180次」喊：期待換新身分證

連5客點薯條不加鹽他傻眼　網曝原因

明23:00鬼門開！媽祖示警「這3件事別做」

于美人第一次叫外送「目睹震撼一幕」

周杰倫「喊昆凌三寶媽」挨罵！1句話幽默回應

DJ SODA遭2男夾擊揉胸「犯案影片曝光」！得逞露癡漢笑

139線連2死　修行人到場：他還在

更多

最夯影音

更多
林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步

林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步
台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面