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超猛！台中女中2學霸奪「零重力實驗提案」　將送日本太空站執行

▲超酷！台中女中2學霸參賽「零重力實驗提案」，將送日本太空站執行。（圖／台中女中提供）

▲超猛！台中女中2學霸參賽「零重力實驗提案」，將送日本太空站執行。（圖／台中女中提供）

記者游瓊華／台中報導

台中女中2名學生羅星、劉淑宜參加「2023國際太空站零重力實驗提案比賽」傳出好消息，兩人以「Let Us Blow」為題，設計的實驗將會送至國際太空站(ISS)，由太空人古川聰（Satoshi Furukawa）在日本的Kibo太空艙實地執行，成為台灣唯二隊伍之一。

「2023零重力實驗」（Asian Try Zero-G）向亞太地區學生募集太空實驗提案，徵求簡單、新穎、視覺效果明顯，且未曾在ISS進行過的實驗。

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校方也透露，2人本來的發想是請太空人吹直笛，但在後續的發表會上被建議改成用管子吹氣，2人便利用地科教室的風速計及隨手可得的講義捲成紙捲筒進行測試，最後成功獲選。

今年競賽有來自澳洲、孟加拉、印尼、日本、尼泊爾、菲律賓、新加坡、台灣、泰國共570人參與，共提出245個提案，羅星及劉淑宜經歷重重關卡，調整實驗後獲選，十分難能可貴。

校方也透露，兩位同學參加此活動的契機是在高一選修了老師游明珠開設的「愛上天文學」課程，真的因此愛上天文，更想在課程結束後參加相關競賽。而台中女中教務處致力引進外部資源，提供同學挑戰機會，當時邀請了成大理學院教授楊毅來學校介紹競賽辦法，因此踏入這個太空領域的最高殿堂。

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