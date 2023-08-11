花蓮卓溪鄉2起自主通報台灣救黑熊　林業署頒獎金表揚

▲花蓮分署分署長黃群策（白衣者）親自頒獎金，感謝仲姓民眾通報幫助黑熊脫困。（圖／花蓮分署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

林業及自然保育署花蓮分署近期接獲二起自卓溪鄉通報台灣黑熊出沒案件，分別為黑熊入侵農舍及受困於陷阱，為感謝民眾通報幫助黑熊脫困，林業署花蓮分署10日由分署長黃群策親自表揚頒發台灣黑熊生態服務給付獎勵金。

自林業署推動「台灣黑熊生態服務給付」方案以來，花蓮地區共接獲四起通報並協助救援案件，顯見黑熊活動熱區居民保育意識提升，且願意積極通報協助救援，讓誤捕黑熊不再淪為私下處理黑數。

▲黑熊誤入陷阱，農民快速通報救援順利脫困。

為感謝楊女士、仲先生及兩位莊先生發現黑熊後「不傷害、快通報」，且於救援過程中全程參與及協助，林業署花蓮分署10日公開表揚並頒發獎勵金及感謝狀。楊女士表示，原來黑熊離自己的住家範圍這麼近，最近幾個月▲一直在等牠回來，想看看牠，未來會持續參與黑熊保育；莊先生表示，日前看到林業署野放的黑熊有頸圈和耳標，擔心黑熊是否無法融入群體生活，經黃分署長說明研究結果目前顯示不會才釋懷。

林業署亦宣導台灣黑熊生態服務給付內容，及改良式獵具換領方式與操作，讓與會者了解黑熊保育的急迫與重要性。若不慎誤捕或誤傷保育類野生動物，只要立即通報、協助救援，將不被究責。

▲花蓮分署分署長黃群策（白衣者）親自頒獎金，感謝仲姓民眾通報幫助黑熊脫困。

林業署今年起推動「台灣黑熊生態服務給付」，包括「自主通報給付」、「巡護監測給付」，如有黑熊入侵農舍、畜（禽）舍，農友第一時間通報，可發3,000元獎勵金，通報後再配合架設自動相機，加發5,000元獎勵金。社區部落如組成「黑熊巡守隊」並每月巡守，配合將老舊的陷阱套索更換為「改良式獵具」，每年最高可核發60,000元獎勵金，巡守範圍內如拍到台灣黑熊影像，每次可獲50,000元獎勵金（每年2次為限）。新推出的改良式獵具縮小踏板直徑，並進行套索圈束改良，可避免黑熊或其他非目標物種觸發，改良式獵具換發可逕洽林業署花蓮分署以舊式獵具一對一交換方式領取。

林業署花蓮分署再次呼籲，花蓮部分區域易有熊出沒，食物、戶外的垃圾廚餘及廢棄物應清空。如有發現黑熊滋擾，請立即通報（03-8325141），林業署花蓮分署將在發現位置周邊加裝金屬浪板，並於夜間播放聲響、鳴放鞭炮等防熊措施，並盤點週邊可能遭滋擾範圍架設紅外線自動相機持續監控，提供熊鈴和防熊噴霧予周邊居民保護人身安全。