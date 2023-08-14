台港策進會舉辦「港人身心健康講座」　助港生安心就學、適應校園

▲台港經濟文化合作策進會秘書長盧長水。（圖／台港經濟文化合作策進會）



記者蔡紹堅／台北報導

財團法人台港經濟文化合作策進會（策進會）與大陸委員會（陸委會）合作，於8月14日至9月21日期間，分別在六都辦理「港人身心健康及生活輔導講座」共計六場次，邀請地方政府社工師、心理師及各大專院校助人工作者參加，協助相關人員瞭解香港社會文化，以利覺察在台港生身心健康情況，適時提供輔導與協助。

陸委會港澳蒙藏處處長兼策進會秘書長盧長水14日在台北場的講座上致詞表示，因近年香港情勢變化，許多港人選擇以就學、就業等方式來台，其中就學人數持續維持相當規模，目前在台就讀大專院校港生有9069人，佔僑生（含港澳生）人數的首位。

盧長水提到，政府非常重視港生身心健康及在台適應情形，而校內社工師、心理師、輔導老師等，是港生在校園重要的支持系統，因此舉辦系列健康講座，透過專業人士交流分享，增進相關助人工作者對香港社會文化及港生處遇的瞭解。

對於地方政府以及各大專院校積極參與，盧長水特別表達感謝之意，期盼透過公私協力，共同陪伴港生在台安心就學。

14日的講座邀請在台港人曾志豪講授「香港情勢與現況」、諮商心理師講授「心理創傷知情與療癒」及辛曉雲社工師講授「社會工作者協助香港學生之角色與處遇」，並透過與會者分組意見交流，讓助人工作者對於案例協處進行專業討論。

策進會表示，本系列講座將陸續於新北市、桃園市、台中市、台南市及高雄市舉辦，與大專院校助人工作者建立更多交流互動，期能更加完善對在台港生身心健康的照顧及服務，協助他們融入校園、適應社會。

策進會也提供港人第一線諮詢服務，有關港人居留定居、生活或心理適應困擾，可轉介「台港服務交流辦公室」（諮詢專線02-2700-3199），會有專人提供協助。