若A助理費「有2條路可走」　林智群點名這2人：結果不是大好就大壞

▲新竹市長高虹安。（圖／翻攝自Facebook／高虹安）

記者曾筠淇／綜合報導

新竹市長高虹安被控在立法委員任內涉詐領助理費新台幣46萬元，台北地檢署今（14）日偵查終結，依《貪污治罪條例》、偽造文書等罪起訴高虹安。對此，律師林智群表示，若高虹安真的有「A助理費」，可以走的路有2條，「不投降，就等著司法鐵拳吧」。

林智群在臉書粉專「林智群律師（klaw）」上發文表示，若高虹安真的「A助理費」，可以走的路線有2條，首先是「潘懷宗路線」，潘懷宗詐領助理費333萬元，選擇認罪後繳回犯罪所得，最後被判2年、褫奪公權5年，緩刑5年，「緩刑就是不用關的意思，所以潘現在還在外面趴趴走」。

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林智群接續指出，第二種就是「童仲彥路線」，童仲彥詐領助理費5萬元，選擇不認罪、打到底，最後判3年10個月、褫奪公權2年，「要關，已經進去了」。因此他說，「司法不是投降輸一半，而是投降，法院幫你刑度打折，打到骨折；不投降，就等著司法鐵拳吧」，通常認罪就是停損，而不認罪，「結果不是大好（無罪）就是大壞（重判）」。

今北檢偵結，依《貪污治罪條例》將高虹安起訴，並建請法院褫奪公權。對此，高虹安召開記者會，表示從一開始偵查，檢察官就已經認定要起訴她貪污，所以這樣的結果不意外。但她強調，「我辦公室助理有實際工作，也有加班，不是人頭，何來詐領？他們用勞務，依規定取得加班費，就算後面願意捐出作為辦公事務使用，請問哪裡有錯？」

高虹安指出，立法委員助理費決算執行率高達97%、98%，立法院助理費爆滿，不是只有一個高虹安這樣做，所有立委辦公室助理費都是爆滿使用，「而我的助理真的有工作、也有加班，不是詐領費用的人頭，為什麼是錯誤？不能因為他捐出來，就否認他曾經工作的事實！」

針對此事，民眾黨回應，期待司法還原真相，支持高虹安市長在司法前提出更多證據，捍衛自己的權益。民眾黨黨主席柯文哲稍早也表示，他和高虹安共事多年，知道對方是一個謹慎的人，也相信高虹安「絕對沒有貪污企圖」，「因為要貪污的人，帳戶不會記得這麼清楚，不會記錄到幾元、幾元，我相信她是絕對沒貪污企圖，也支持她提出證據為自己清白奮戰」。