柯文哲批檢方「多次違反偵查不公開」　為2022選舉期間「醜化高虹安」

記者袁茵／台北報導

新竹市長高虹安擔任立委期間，被告發涉嫌詐領助理費，以及資策會控告高涉背信等2案，台北地檢署14日偵查終結，其中貪污案起訴高虹安、助理等5人，而背信案則不起訴。民眾黨黨主席柯文哲14日下午喊話相信高虹安，也批評檢方多次違反偵查不公開原則，進而醜化高虹安形象，因此對本案起訴內容早可預料。

▲台灣民眾黨柯文哲主席針對「高虹安因助理費案遭起訴」一事發表聲明。（圖／記者屠惠剛攝）

針對高虹安被依照貪污罪起訴，民眾黨14日上午僅短短回應，期待司法還原真相，支持高虹安市長在司法前提出更多證據，捍衛自己的權益。而柯文哲競選辦公室發言人陳智菡則說，柯文哲本人目前還在行程中，不過司法有既定程序，高虹安自己也會出面說明。

但面對國民黨主席朱立倫、鴻海集團創辦人郭台銘皆聲援高虹安，反倒是自家黨主席柯文哲未出面，引發外界質疑。而民眾黨於14日下午發表採通，柯文哲下午3時在台玻大樓發表聲明。

柯文哲召開記者會時表示，針對此次引起社會關注案件，檢察官在起訴時特別註明「態度不佳」、「褫奪公權」等，但事實上在2022年選舉期間，檢方偵辦過程多次違反偵查不公開原則，並進而醜化高虹安的形象，「司法是國家最後一道防線，應當是被人民信任，也應該要符合比例原則。」

柯文哲提及，前新竹市長林智堅7月因新竹棒球場案被移送監察院，最近中央更為了前瞻預算的完工率低、特別預算編列浮濫，還有最近綠能光電相關案件受全國矚目，但民進黨也沒針對這些問題做回應，反而採取迴避的態度，「所以我還是支持高虹安為清白繼續奮戰」。

柯文哲強調，本案起訴內容早可預料，因為選舉期間就已鋪天蓋地的打擊高虹安，大家應該對選舉期間印象記憶猶新，檢方起訴內容毫無意外；不過一審時法院要公開審理，這時就要接受旁聽、整個社會公開的評論，所以還是支持高虹安全力捍衛自己清白。