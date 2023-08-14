被質疑神隱！第一時間未親自出面挺高虹安　柯文哲：我早上有行程

記者袁茵／台北報導

新竹市長高虹安涉嫌在任職立委期間貪汙助理費共46萬元，14日依違反《貪污治罪條例》遭檢方起訴，只見國民黨主席朱立倫、鴻海集團創辦人郭台銘於第一時間聲援，卻遲遲未見同黨的民眾黨主席柯文哲，使民進黨發言人張志豪質疑神隱。對此，柯文哲14日下午回應，自己是因為早上有行程，不然就會出來講。





▲台灣民眾黨主席柯文哲針對「高虹安因助理費案遭起訴」一事發表聲明。（圖／記者屠惠剛攝）

針對高虹安被依照貪污罪起訴，民眾黨14日上午僅短短回應，期待司法還原真相，支持高虹安市長在司法前提出更多證據，捍衛自己的權益。而柯文哲競選辦公室發言人陳智菡則說，柯文哲本人目前還在行程中，不過司法有既定程序，高虹安自己也會出面說明。

但面對國民黨主席朱立倫、鴻海集團創辦人郭台銘皆聲援高虹安，反倒是自家黨主席柯文哲未出面，引發外界質疑，民進黨發言人張志豪更呼籲柯文哲出面說明，別每次面對重大爭議，就推說是民進黨一條龍攻擊。

而民眾黨於14日下午發表採通，柯文哲下午3時在台玻大樓發表聲明；而柯文哲也於開場時就喊話相信高虹安沒貪污企圖，並反批檢方多次違反偵查不公開原則，進而在2022年選舉期間醜化高虹安。

被問到怎麼看朱立倫、郭台銘於今早第一時間聲援高虹安？柯文哲回應，「這個也沒有什麼，我早上是有行程，不然我早上就會出來講了。」司法是國家最後一道防線，總統蔡英文在這8年任期當中，相信將來要寫評論時，會寫到蔡英文最強調司法改革，「但司法改革有什麼成績？我是看不出來啦！」