民怨柯文哲未開發關渡平原　郭台銘：他不做我來做「AI科技谷」

▲郭台銘今至石牌福星宮參拜。（圖／記者呂佳賢攝）

記者蘇晏男／台北報導

鴻海創辦人郭台銘今（12日）參拜台北市北投區石牌福星宮，致詞時提出要將關渡平原打造成「AI科技谷」，朝全台灣人均GDP最高的目標發展。郭也詢問現場鄉親，台北市前市長柯文哲任內8年有無解決相關開發問題，結果得到「嘸」的答案，郭強調，「柯市長不做，我來做好不好？」贏得一陣掌聲。

郭台銘12日上午到台北市北投區石牌福星宮參拜，並於致詞時提及關渡平原離內湖、南港很近，又有華碩等公司，他會實地考察，並想想看，如何把此地規劃成「AI科技谷」，朝全台灣人均GDP最高的目標發展。

只是當郭訴說對關渡平原發展的願景時，詢問現場鄉親，柯文哲做台北市長8年，「他們有幫你們解決嗎？」而鄉親則回應「嘸。」郭聽聞後表示，「你們講的，我沒說，我一點也沒講柯P沒解決這些問題」，希望媒體不要見縫插針，但「柯市長不做，我來做好不好？」此話一出，郭贏得一陣掌聲。另外，有鄉親當場也向郭台銘陳情，更有人直呼「柯P齁，8年來都是擺爛」。

▲郭台銘在石牌福星宮受訪。（圖／記者呂佳賢攝）

對此，媒體聯訪時詢問郭台銘，民眾對柯文哲有怨言，你又說柯文哲做不到你來做，是不是代表「郭柯配」破局？郭台銘說，他廟口開講第一站選在福星宮的其一原因是里長聯誼會決議，對方認為關渡平原與社子島開發牽涉到很多北投、士林市民想看到兩地有所改變。

郭台銘表示，他今天來是帶著科技人、經濟人立場從不同角度、思維來看問題，提出他個人建議與答案，沒想到跟民眾陳情90％雷同，並沒有串通好，跟柯文哲沒有關係；至於民眾對於柯文哲的建議，他不予置評。

媒體追問，柯文哲二度表態參選到底，有無跟柯聯繫？郭台銘指出，他來（福星宮）是來看並解決台灣經濟問題、解決台灣年輕人不再低薪問題、解決城鄉差距問題、解決首都發展高科技，不能過分集中在竹科的問題、解決台灣最美麗一塊地怎麼讓它有高價值地使用問題。至於將來，年輕人要選擇科技戰、經濟戰時，誰最適合帶領台灣。