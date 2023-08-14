為賺流量不擇手段　陸男謊稱「男要女微信被拒對其父動手」

▲大陸一名男子編造不實信息，只為賺取流量。（圖／翻攝微博）

實習記者高語璠／綜合報導

一支內容為「男子要女孩微信被拒後對其爸爸動手」的影片引發網友熱議。瀋陽鐵路公安局長春處於13日表示，該影片是由抖音用戶崔某編造，不屬於事實，已對其處以行政拘留5日，並處500元人民幣（約2000元新台幣）的處罰。

據大陸媒體報導，影片發布者稱，有男子在火車上要女孩微信，女孩當場拒絕，當時男子不知道坐在女孩旁邊的是她爸爸，還把女孩爸爸拉起來，讓他去別處坐，因此發生爭執，雙方大打出手，幸虧火車工作人員及時趕到現場處理狀況。

這支影片迅速在各個社交平台傳開，引發網友熱議。經過長春鐵路公安處的調查，影片內容被證實為虛假信息。根據調查結果，在火車行駛的過程中，5號車廂三位男乘客發生口角，期間旅客苗女進行勸阻，雙方未發生肢體衝突，火車工作人員到場前，雙方已自行和解，未有進一步報警或衝突發生。

然而，事情並未就此結束，同車廂的崔某拿起手機在現場拍攝影片，將影片發布在網上。崔某為了獲得更多關注、賺流量，配以虛假不實的旁白「男子要女孩微信被拒後對其爸爸動手」等，散佈虛假訊息。

根據相關法律規定，警方已對崔某做出行政拘留5日，並處以500元（約2000元新台幣）的處罰。