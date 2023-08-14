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美軍「槍殺正妹妻」悲情演技騙岳母！發假文尋人　警一看床單有鬼

▲▼美國阿拉斯加一名21歲美軍陸軍士兵席爾達布蘭德（Zarrius Hildabrand）殺害軍醫妻子莎莉亞（Saria Hildabrand），還裝作非常擔憂妻子失蹤。（圖／翻攝自Facebook／Missing: Saria Barney Hildabrand、Zarrius Hildabrand）

▲21歲美軍士兵裝作極度擔憂失蹤的妻子，結果被發現人就是他殺的。（圖／翻攝自Facebook／Zarrius Hildabrand）

記者張寧倢／編譯

美國阿拉斯加21歲美軍陸軍士兵席爾達布蘭德（Zarrius Hildabrand）與同樣21歲的正妹軍醫莎莉亞（Saria Hildabrand）看起來是一對幸福夫妻。然而，莎莉亞6日無故失蹤，丈夫在網上悲痛發文尋妻，還和岳母徒步數小時找人，但警方見沒鋪床單而起疑，調查後揭穿他一切都是演戲，是他槍殺妻子後棄屍排水溝。

▲▼美國阿拉斯加一名21歲美軍陸軍士兵席爾達布蘭德（Zarrius Hildabrand）殺害軍醫妻子莎莉亞（Saria Hildabrand），還裝作非常擔憂妻子失蹤。（圖／翻攝自Facebook／Missing: Saria Barney Hildabrand、Zarrius Hildabrand）

▲莎莉亞遇害後被丈夫偽裝成一起失蹤案。（圖／翻攝自Facebook／Missing: Saria Barney Hildabrand）

根據《紐約郵報》報導，席爾達布蘭德是美國陸軍第二步兵旅的一名砲兵，他的妻子莎莉亞則是阿拉斯加國民衛隊的戰地醫務人員，兩人在2022年夏季訓練中認識，同年12月結婚。然而，席爾達布蘭德7日晚間向警方通報失蹤，莎莉亞6日早上出門到餐廳打工兼差，晚間7點他去接妻子回家時才知道當天她根本沒上班。

報導指出，席爾達布蘭德一直在尋找妻子下落，去過每個朋友家，打給岳父母，和岳母徒步尋人數小時，聯繫附近所有醫院與監獄，直到距離莎莉亞最後一次現身超過36小時，他才終於聯繫警方，甚至10日在臉出發出公開貼文與照片尋妻，「我失蹤妻子的更新資訊，懇請分享並轉發！！」

▼席爾達布蘭德在臉書上的發文。（圖／翻攝自Facebook／Zarrius Hildabrand）

▲▼美國阿拉斯加一名21歲美軍陸軍士兵席爾達布蘭德（Zarrius Hildabrand）殺害軍醫妻子莎莉亞（Saria Hildabrand），還裝作非常擔憂妻子失蹤。（圖／翻攝自Facebook／Missing: Saria Barney Hildabrand、Zarrius Hildabrand）

然而，警察越深入調查卻發現越多詭異之處，包含莎莉亞曾告訴同事自己6日休假，席爾達布蘭德原先說自己6日整天待在家，後來又改口說曾出門辦事。警方8日造訪夫妻倆的住處時發現，廚房桌上有2把手槍，其中一把滿膛，另一把則少了一顆子彈，家中唯一一張床只用墊子蓋著，旁邊放著一包新的床單，且席爾達布蘭德拒絕讓警察把床抬起來檢查。

調查還發現，席爾達布蘭德6日買了96加侖的大垃圾桶、一罐番茄義大利麵醬、新的床單、床墊套、雙氧水和噴霧空瓶。警方持搜索令再次前往夫妻的公寓，發現床墊「被人血浸透」，血還滲進床的木框與地毯，浴缸和地面也有血跡。最終警方在公寓附近一條小徑上找到沾血的大垃圾桶，無人機則在排水溝裡發現莎莉亞的遺體，左太陽穴中彈身亡。

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