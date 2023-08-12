小網紅為拍抖音「偷拿列車廣播耍寶」　真正列車長現身！結果出爐

▲小網紅為了錄抖音，偷用台鐵車長廣播唱歌。（圖／翻攝臉書粉專「台鐵便當管理局-附屬鐵路部」）

記者李姿慧／台北報導

近日有民眾搭乘台鐵兩鐵列車包車，拍攝「挑戰搭火車偷拿列車長的廣播」抖音TikTok影片，該男子在台鐵車廂假冒列車長「無厘頭」廣播：「歡迎搭乘我沒K班次...」影片引發爭議後下架。台鐵局表示，該車為一公司團體包車，無其他旅客，民眾擅自用廣報器向同事耍寶，列車長發現勸止，該民眾對該行為表示歉意。

近來有民眾搭乘台鐵兩列列車，拍攝「挑戰搭火車偷拿列車長的廣播，唱我沒K」主題抖音TikTok影片，38秒影片中，一男子拿起列車長廣播設備，全程「無厘頭」廣播：「列車長廣播，歡迎搭乘我沒K班次，前往布魯Biu布魯Biu，我沒K，我沒K布魯Biu布魯Biu我沒K，恐龍扛狼扛狼扛…」影片上傳抖音後引發爭議。

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臉書粉絲團「台灣便當管理局-附屬鐵路部」也轉發該影片，並質疑：「包車就可以玩廣播啊，好屌！」

台鐵局表示，經查影片為昨日(8/11)6555次專車，乘客都是同一公司的團體旅客，並無其他購票旅客。

台鐵指出，該民眾擅自使用廣播器向其同仁耍寶，列車長發現後即予勸止，該民眾亦停止播音行為。該民眾已對自己行為表示歉意，並已將該影片下架。