郭台銘氣勢減弱？　藍議員點原因：繼續跟他玩下去肯定家破人亡

▲李柏毅分析，郭台銘的氣勢會越來越弱，挺郭派人士收手是可以預期的。（圖／記者湯興漢攝）

記者江采蓁／綜合報導

2024總統大選打得火熱，除了國民黨的侯友宜、民進黨的賴清德、民眾黨的柯文哲外，鴻海創辦人郭台銘也動作頻頻，接連舉辦造勢活動，不過，挺郭派的彰化議長謝典林卻表態不支持郭台銘獨立參選。對此，國民黨台北市議員李柏毅12日也點出原因，表示郭台銘的氣勢會持續減弱，國民黨內挺郭派人士收手是可以預期的，因為繼續跟郭台銘玩下去肯定是家破人亡。

李柏毅在節目《少康戰情室》中指出，郭台銘氣勢會越來越弱有兩個原因，第一，他認為，郭台銘近期辦的幾場造勢活動，他個人覺得是失敗的，因為這些造勢活動加強也加速了國民黨中央的危機意識，本來主席朱立倫應該是想用較溫和的方式跟郭台銘溝通，所以一直保持灰色空間，希望雙方不要撕破臉，但開完主流民意大聯盟的造勢活動後，灰色地帶都變死亡地帶了，連「下架國民黨」這種話都出現，繼續開下去不就有國民黨的民代會拉起郭台銘的手喊「凍蒜」？

因此，李柏毅表示，朱立倫一定會下斷點，讓國民黨的民代和郭台銘保持距離，不可能再讓郭台銘予取予求，不然侯友宜就不用選了。第二，他直言，郭台銘如果獨立參選到底，會有什麼結果大家都心知肚明，包括很多國民黨的政治人物更是了然於胸，他舉例，謝典林雖然退出國民黨，但也不支持郭台銘獨立參選，甚至說了所有議長都一樣，代表如果郭台銘繼續走下去的話，國民黨內挺郭派人士收手是可以預期的。

李柏毅形容，也許有人認為國民黨家道中落，但家徒四壁總比流落街頭好，繼續跟郭台銘玩下去那就是家破人亡、一路玩到掛，這是所有泛藍支持者都不願看到的事情。