　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

郭台銘氣勢減弱？　藍議員點原因：繼續跟他玩下去肯定家破人亡

▲▼郭台銘出席《郭爸爸給年輕人的30則備忘錄》新書發表會。（圖／記者湯興漢攝）

▲李柏毅分析，郭台銘的氣勢會越來越弱，挺郭派人士收手是可以預期的。（圖／記者湯興漢攝）

記者江采蓁／綜合報導

2024總統大選打得火熱，除了國民黨的侯友宜、民進黨的賴清德、民眾黨的柯文哲外，鴻海創辦人郭台銘也動作頻頻，接連舉辦造勢活動，不過，挺郭派的彰化議長謝典林卻表態不支持郭台銘獨立參選。對此，國民黨台北市議員李柏毅12日也點出原因，表示郭台銘的氣勢會持續減弱，國民黨內挺郭派人士收手是可以預期的，因為繼續跟郭台銘玩下去肯定是家破人亡。

李柏毅在節目《少康戰情室》中指出，郭台銘氣勢會越來越弱有兩個原因，第一，他認為，郭台銘近期辦的幾場造勢活動，他個人覺得是失敗的，因為這些造勢活動加強也加速了國民黨中央的危機意識，本來主席朱立倫應該是想用較溫和的方式跟郭台銘溝通，所以一直保持灰色空間，希望雙方不要撕破臉，但開完主流民意大聯盟的造勢活動後，灰色地帶都變死亡地帶了，連「下架國民黨」這種話都出現，繼續開下去不就有國民黨的民代會拉起郭台銘的手喊「凍蒜」？

因此，李柏毅表示，朱立倫一定會下斷點，讓國民黨的民代和郭台銘保持距離，不可能再讓郭台銘予取予求，不然侯友宜就不用選了。第二，他直言，郭台銘如果獨立參選到底，會有什麼結果大家都心知肚明，包括很多國民黨的政治人物更是了然於胸，他舉例，謝典林雖然退出國民黨，但也不支持郭台銘獨立參選，甚至說了所有議長都一樣，代表如果郭台銘繼續走下去的話，國民黨內挺郭派人士收手是可以預期的。

李柏毅形容，也許有人認為國民黨家道中落，但家徒四壁總比流落街頭好，繼續跟郭台銘玩下去那就是家破人亡、一路玩到掛，這是所有泛藍支持者都不願看到的事情。

ET快訊
Kia是哪？飛行地圖標「台灣1地名」全沒聽過
沈玉琳點360元雞湯「卻付8千元」原因超暖！　外送員狂道謝
台男出國救了輕生俄羅斯正妹！　她為愛來台定居
快訊／國1火燒車！　3人燒傷
最後一次為他應援！　PS女孩「邊跳邊痛哭」
阿喜被點名「鬼月不能穿這樣出門」：太裸露！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

郭台銘氣勢減弱？　藍議員點原因：繼續跟他玩下去肯定家破人亡

台美人力挺賴清德　「親中路線遲早被中國併吞」

林右昌批南投縣府救災不力惹民怨　國民黨團揚言到到監院申訴

柯建銘曝賴清德出訪2意義　批在野：毫無主權意識

陳以信評美接機「規格不若以往」　外交部：錯誤臆測

高雄造勢擠爆2千人　　侯友宜合體南部小雞：一定讓民進黨下台

賴清德抵紐約下榻飯店　「半導體女王」蘇姿丰父親迎

將鬆口宣布選總統？郭台銘出席823砲戰紀念日　22日金門先造勢

吳子嘉曝最新內參民調「侯柯平手」　分析柯文哲單獨參選難度高

挨酸雲豹小公主　賴品妤：不公開反核是失職政治人物

S.H.E合體了！Selina挺8月孕肚哭了　Hebe口袋放衛生紙「姐妹值得託付」

母子坐特斯拉開傘怕曬黑　尪無奈：下雨才要撐吧！

男友要女友跟著唸同樣的話！　她聽「草什麼色」自信回：綠色

不敢相信！田馥甄「甜牽男友」合唱　讚許光漢「好看又好聽」喜收：妳也是！

泰酒吧喝「孟婆湯」醒來在緬甸　高雄男成豬仔...下半身癱瘓返台

阮經天開700萬豪車連切2道　撞混凝土車保桿掉落畫面曝

基隆大武崙沙灘一天3死　 爸帶女兒玩香蕉船溺水亡

彰化25棵路樹遭斷頭！　竟是隔壁里長帶電鋸砍

李孝利警告Rain「上台不准脫」XD　搶毛巾幫泰民擦汗..他：請關心一下我！

花旗44家分行招牌卸下　見證歷史！換上星展銀行

郭台銘氣勢減弱？　藍議員點原因：繼續跟他玩下去肯定家破人亡

台美人力挺賴清德　「親中路線遲早被中國併吞」

林右昌批南投縣府救災不力惹民怨　國民黨團揚言到到監院申訴

柯建銘曝賴清德出訪2意義　批在野：毫無主權意識

陳以信評美接機「規格不若以往」　外交部：錯誤臆測

高雄造勢擠爆2千人　　侯友宜合體南部小雞：一定讓民進黨下台

賴清德抵紐約下榻飯店　「半導體女王」蘇姿丰父親迎

將鬆口宣布選總統？郭台銘出席823砲戰紀念日　22日金門先造勢

吳子嘉曝最新內參民調「侯柯平手」　分析柯文哲單獨參選難度高

挨酸雲豹小公主　賴品妤：不公開反核是失職政治人物

鬼門快開了！陰帝普渡三公點名警告　「5姓氏」要注意

驚天交易案後首度出賽　王柏融4打數無安打

真的要說再見！樂天3交易主角15日早上台鋼報到、晚上桃猿開球

巴西男爽擁6妻！排「床戰時間表」滿足壞壞慾望　想找代理孕母了

女星「腳趾太長」被嘲笑畸形！　網一看足型反驚讚：這腳趾控最愛

Kia是哪裡？飛行地圖標「台灣1地名」沒聽過　答案曝全傻了

台鋼沒有虧、樂天不算賺　葉總談鷹猿交易案

眾人勸丟「前房客馬桶刷」！他曝廁所1物更噁：這才該換掉

外面打雷聲轟轟！15公斤胖柴犬「嚇到趴背上」：媽媽～我怕怕

5個談戀愛「充滿自信」的特徵　即使分手後，對方也會想念你

騎士情侶等紅燈「揉乳30秒」畫面曝光！網笑：手法像麵包師傅

政治熱門新聞

黃捷「專挑年輕女性欺負」　館長回應

大武崙沙灘「1天3溺斃」　市府關閉水域

若賴柯民調不相上下？吳子嘉直言「柯文哲必輸」　關鍵原因曝

黃國昌質疑與郭哲敏關係好、助購地　鄭文燦反擊：惡意羅織罪名

名嘴指賴清德訪團規模低、隨行媒體要抽籤　外交高層曝真相

快訊／被指任內曾秘密發展核武　陳水扁批子虛烏有：兩蔣才有

郭台銘2萬人造勢晚會空拍圖遭刪　網友：怕被發現空椅多過人

吳子嘉曝最新內參民調「侯柯平手」　分析柯文哲單獨參選難度高

賴品妤：不公開反核是失職政治人物

旅行業不爽沒陸客　陸委會：陸方一再拒絕

紐時：賴清德低調過境美國　展現穩健可靠形象

將鬆口宣布選總統？郭台銘出席823砲戰紀念日　22日金門先造勢

郭台銘稱關渡平原將變成AI科技谷　他分析：柯文哲做不到你也不行

侯友宜喊「說話不算話會被ㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋ」　他批：像黑道恐嚇郭董

更多熱門

相關新聞

高雄造勢擠爆2千人　　侯友宜合體南部小雞：一定讓民進黨下台

高雄造勢擠爆2千人　　侯友宜合體南部小雞：一定讓民進黨下台

「台灣要好，高雄挺侯」團結大會今（13）日上午登場，現場湧入2000位民眾，高舉國旗吶喊凍蒜，力挺國民黨總統參選人侯友宜及立委參選人，並有農漁民代表上台致詞高喊，一定要讓侯友宜當選，才能帶給兩岸和平，讓農漁產品賣得出去。侯友宜表示，兩岸瀕臨戰爭邊緣，因此他一定要站出來，確保兩岸和平穩定，用生命顧台灣的安全，守護社會公平正義。

將鬆口宣布選總統？郭台銘出席823砲戰紀念日　22日金門先造勢

將鬆口宣布選總統？郭台銘出席823砲戰紀念日　22日金門先造勢

地方派系挺郭台銘「黨紀會開鍘」？　朱立倫勸「回歸大家庭」

地方派系挺郭台銘「黨紀會開鍘」？　朱立倫勸「回歸大家庭」

酸郭台銘｢說話不算話會被ㄅㄧㄤˋ｣？　侯友宜斥民進黨造謠

酸郭台銘｢說話不算話會被ㄅㄧㄤˋ｣？　侯友宜斥民進黨造謠

「大家都不支持郭台銘參選！」　曾銘宗喊話黨內要挺侯友宜

「大家都不支持郭台銘參選！」　曾銘宗喊話黨內要挺侯友宜

關鍵字：

郭台銘獨立參選李柏毅國民黨

讀者迴響

熱門新聞

台灣正妹確定日本AV界出道！「2大身體條件」全過關

丁寧目睹「兒子被海捲走」秒救援

韓籍人妻信義區樓梯間「激戰台灣尪」！

健身教練直播槍決前妻　萬人目擊全過程

鬼門將開！　台南開臺聖地三老爺宮提醒「遠水」

66萬極品女優「成人展當眾爆哭」！全場傻了

郭主義淚曝愛女輕生　他親手抱下遺體

直擊／田馥甄「甜蜜緊牽前男友」！　竟是超大咖男神全場炸了

離岸流！情侶大武崙沙灘游不回來　同天3死悲劇

她31歲演《甄嬛傳》嬪妃爆紅！2年後遭逢巨變引退

她卯死「花旗房貸不用繳了」全場笑點頭...給答案

300萬人領！勞動部8月發錢最高領4萬

4生肖鬼月恐遇血光　一動作侵犯到好兄弟

不是新冠！　醫：傳染力極強，一人中獎全家高燒

獨／狂追人妻不成怒砸冰店　老闆嘆：老婆太漂亮惹禍

更多

最夯影音

更多
S.H.E合體了！Selina挺8月孕肚哭了　Hebe口袋放衛生紙「姐妹值得託付」

S.H.E合體了！Selina挺8月孕肚哭了　Hebe口袋放衛生紙「姐妹值得託付」
母子坐特斯拉開傘怕曬黑　尪無奈：下雨才要撐吧！

母子坐特斯拉開傘怕曬黑　尪無奈：下雨才要撐吧！

男友要女友跟著唸同樣的話！　她聽「草什麼色」自信回：綠色

男友要女友跟著唸同樣的話！　她聽「草什麼色」自信回：綠色

不敢相信！田馥甄「甜牽男友」合唱　讚許光漢「好看又好聽」喜收：妳也是！

不敢相信！田馥甄「甜牽男友」合唱　讚許光漢「好看又好聽」喜收：妳也是！

泰酒吧喝「孟婆湯」醒來在緬甸　高雄男成豬仔...下半身癱瘓返台

泰酒吧喝「孟婆湯」醒來在緬甸　高雄男成豬仔...下半身癱瘓返台

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面