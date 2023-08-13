地方派系挺郭台銘「黨紀會開鍘」？　朱立倫勸「回歸大家庭」

▲朱立倫陪同侯友宜出席高雄造勢。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

鴻海創辦人郭台銘醞釀獨立參選動作頻頻，前苗栗縣長徐耀昌日前幫郭站台時脫口「不只要下架民進黨，更要下架國民黨」，雖事後澄清僅是口誤，但明顯已踩黨紀紅線，國民黨考紀會則聲稱將進行調查。對此，國民黨主席朱立倫今（13）日受訪被問及，未來地方派系挺郭，是否皆以黨紀處理？朱回應，任何分裂都是在幫民進黨，黨內爭議就是民進黨最愛話題，現在共同目標就是回歸大家庭，目前情況已越來越好。

郭台銘近來在屏東、苗栗舉辦「主流民意大聯盟」造勢活動，多名藍營地方民代到場響應。其中，在苗栗場活動上，幫忙站台助講的徐耀昌致詞時兩度痛批「國民黨給了苗栗什麼」、「不只要下架民進黨，更要下架國民黨。」更喊出要用選票支持郭台銘。

事後，徐耀昌稱「激情演說」只是口誤，但明顯已觸黨紀，國民黨考紀表明，徐耀昌的說法已與黨員行為規範相牴觸，並構成考紀會應調查事件，黨部已在了解中。

被問到接下來地方派系表示挺郭台銘，是否會不留情以黨紀處理？朱立倫今日上午出席「台灣要好高雄挺侯團結大會」時表示，經過這段時間，包括總統候選人及各地所有黨員同志努力，「我們團結力量越來越強，幾乎所有同志都有決心，只有團結才能勝選。」