快訊／夏威夷野火「攀升至89死」　美國史上最慘重野火

▲夏威夷毛伊島野火肆虐。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國夏威夷州毛伊島（Maui）野火死亡人數攀升至89死，被NBC等媒體形容為「美國現代史上最致命野火」。官員表示，隨著救災團隊持續搜索小鎮拉海納（Lahaina），罹難數恐怕還會上修。

夏威夷州長格林（Josh Green）在12日下午的記者會證實，罹難人數提高至89人，「它還將繼續上升。我們希望人們為此作好準備。」他還說，這場火災很可能成為美國史上最大規模的天然災害。

太平洋災難中心（Pacific Disaster Center）評估，夏威夷野火導致逾2207棟建築物被毀，大多數都是住宅，約2170英畝（約878公頃）土地燒毀。毛伊島及夏威夷島（Big Island，又稱大島）還有6處大火仍在燃燒，重災區拉海納的火勢已有85%獲得控制，但這座城鎮許多歷史性地標與遺跡付之一炬。





目前約1400人住在避難所，至少還有1000人失蹤。官員建議民眾只能飲用瓶裝水，因為當地供水系統可能被汙染。舉例來說，上庫拉（Upper Kula）及拉海納的供水系統結構被火勢摧毀，建材中可能含有的致癌物苯，恐怕進入水中。

與此同時，當局正在調查夏威夷州的緊急應對措施，因為居民批評救援工作不足，而且警報器從未啟動。對此，州長格林表示，警報器仰賴的通訊線路，遭快速移動的火勢「非常迅速地摧毀」。

《紐約時報》指出，夏威夷野火的死亡人數，已經超越奪走85條人命的加州坎普野火（Camp Fire）。2018年11月8日，北加州布特郡發生大火，燒毀山區小鎮天堂鎮（Paradise）及周邊地區，波及1.8萬棟建築物，被燒毀面積達5.7萬公頃，一共造成至少85名平民死亡，3名消防員受傷，成為加州史上最致命及最具破壞性的野火。