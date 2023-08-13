　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

快訊／夏威夷野火「攀升至89死」　美國史上最慘重野火

▲▼夏威夷毛伊島野火肆虐。（圖／路透）

▲夏威夷毛伊島野火肆虐。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國夏威夷州毛伊島（Maui）野火死亡人數攀升至89死，被NBC等媒體形容為「美國現代史上最致命野火」。官員表示，隨著救災團隊持續搜索小鎮拉海納（Lahaina），罹難數恐怕還會上修。

夏威夷州長格林（Josh Green）在12日下午的記者會證實，罹難人數提高至89人，「它還將繼續上升。我們希望人們為此作好準備。」他還說，這場火災很可能成為美國史上最大規模的天然災害。

太平洋災難中心（Pacific Disaster Center）評估，夏威夷野火導致逾2207棟建築物被毀，大多數都是住宅，約2170英畝（約878公頃）土地燒毀。毛伊島及夏威夷島（Big Island，又稱大島）還有6處大火仍在燃燒，重災區拉海納的火勢已有85%獲得控制，但這座城鎮許多歷史性地標與遺跡付之一炬。

▲▼ 美國夏威夷野火。（圖／路透）

▲▼ 美國夏威夷野火。（圖／路透）

目前約1400人住在避難所，至少還有1000人失蹤。官員建議民眾只能飲用瓶裝水，因為當地供水系統可能被汙染。舉例來說，上庫拉（Upper Kula）及拉海納的供水系統結構被火勢摧毀，建材中可能含有的致癌物苯，恐怕進入水中。

與此同時，當局正在調查夏威夷州的緊急應對措施，因為居民批評救援工作不足，而且警報器從未啟動。對此，州長格林表示，警報器仰賴的通訊線路，遭快速移動的火勢「非常迅速地摧毀」。

《紐約時報》指出，夏威夷野火的死亡人數，已經超越奪走85條人命的加州坎普野火（Camp Fire）。2018年11月8日，北加州布特郡發生大火，燒毀山區小鎮天堂鎮（Paradise）及周邊地區，波及1.8萬棟建築物，被燒毀面積達5.7萬公頃，一共造成至少85名平民死亡，3名消防員受傷，成為加州史上最致命及最具破壞性的野火。

ET快訊
丁寧萬里海邊目睹「兒子被捲走」　秒抓救生衣衝下水
一進房就有感！他大讚日本飯店「1舉動」：以後不選別家了
OL被關鐵籠人格分裂成6歲童　他趁機「性教育治療」給吃香蕉
快訊／說要上班卻失聯！　鄉公所主任陳屍河床
撞車彈飛再撞回收車！　23歲外送員慘死
快訊／台灣之光！　11歲選手奪「寶可夢卡牌」世界冠軍
快訊／攀升至89死！　美國史上最慘重野火

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

他一刷銀行帳戶「瞬間多出28億」　急尋客服：我中樂透嗎？

對面燒毀地上冒煙！夏威夷教堂逃過火劫　網友驚呼奇蹟

遠端工程師一年在郵輪待300天　花費竟「比租房省」

8習慣讓你越來越窮！　這點最難改：只是自以為省錢

遺體緊抱愛犬！他開車逃難被夏威夷火海包圍慘死　陳屍汽車後座

快訊／夏威夷野火「攀升至89死」　美國史上最慘重野火

火海逃生第一視角！沿途「烈焰猛衝」吞噬街道　見女子倒地不敢救

卡努掃到俄羅斯！降下暴雨15城市緊急狀態　4000棟民宅泡水中

夏威夷野火2020「就曾有預警」！　西毛伊島風險飆破90%

厄瓜多總統候選人遭暗殺身亡！　建造黨宣布由副手頂替競選

S.H.E合體了！Selina挺8月孕肚哭了　Hebe口袋放衛生紙「姐妹值得託付」

母子坐特斯拉開傘怕曬黑　尪無奈：下雨才要撐吧！

男友要女友跟著唸同樣的話！　她聽「草什麼色」自信回：綠色

阮經天開700萬豪車連切2道　撞混凝土車保桿掉落畫面曝

不敢相信！田馥甄「甜牽男友」合唱　讚許光漢「好看又好聽」喜收：妳也是！

泰酒吧喝「孟婆湯」醒來在緬甸　高雄男成豬仔...下半身癱瘓返台

彰化25棵路樹遭斷頭！　竟是隔壁里長帶電鋸砍

基隆大武崙沙灘一天3死　 爸帶女兒玩香蕉船溺水亡

李孝利警告Rain「上台不准脫」XD　搶毛巾幫泰民擦汗..他：請關心一下我！

阮經天出車禍！「連切2車道」撞水泥車　現場照曝光「BMW車頭保險桿脫落」

他一刷銀行帳戶「瞬間多出28億」　急尋客服：我中樂透嗎？

對面燒毀地上冒煙！夏威夷教堂逃過火劫　網友驚呼奇蹟

遠端工程師一年在郵輪待300天　花費竟「比租房省」

8習慣讓你越來越窮！　這點最難改：只是自以為省錢

遺體緊抱愛犬！他開車逃難被夏威夷火海包圍慘死　陳屍汽車後座

快訊／夏威夷野火「攀升至89死」　美國史上最慘重野火

火海逃生第一視角！沿途「烈焰猛衝」吞噬街道　見女子倒地不敢救

卡努掃到俄羅斯！降下暴雨15城市緊急狀態　4000棟民宅泡水中

夏威夷野火2020「就曾有預警」！　西毛伊島風險飆破90%

厄瓜多總統候選人遭暗殺身亡！　建造黨宣布由副手頂替競選

國泰60萬卡友注意！SOGO聯名下8／15到期　5大權益遭調整

AIT主席未接機賴清德　陳以信︰美方規格不若以往、盼賴低調

華為：不會對外經營房地產　新成立公司只管理員工配套房

桃園興仁花園夜市這樣吃！收錄8間排爆美食　「芙琳卡」甜點控激推

老大樓VS.公寓「網一致推前者」　內行：等都更買公寓

台中豐原8m高路樹突倒塌！　「橫躺馬路」阻斷交通近2小時

聶雲結婚20年嘆「婚姻不容易」　吐老婆曾遇低潮期：我做得不夠完美

66萬極品女優「成人展當眾爆哭」！全場傻了　1特色曾被封：絕世名器

台南水道博物館設YouBike站　觀光旅遊更方便豐富

花蓮太魯閣白楊步道8／15重新開放　又能看絕美水簾洞、峽谷美景

國際熱門新聞

健身教練直播槍決前妻　萬人目擊全過程

蜘蛛咬一口「勃起逾2天」　水電工痛爆直呼難以忍受

慎入！夏威夷煉獄民眾逃生被迫棄屍

正妹登機遭阻　討拍被罵：想紅想瘋了

全球COVID-19新確診增80%　變異株EG.5發威

火海逃生第一視角　烈焰猛衝吞噬街道

馬斯克喬好史詩級場地？義大利證實

哪國最愛台？中高所得國家4成對台有好感

美國卡車司機年薪540萬　變最熱門職缺

韓女師教室輕生亡　曾目睹「家長嗆爆老師」

全球僅31例　女陰道流血「肝臟內」竟有胎兒

3歲童逃家衝麥當勞　母嚇到報案

空服員曝1細節可避免和親友坐超遠

日本全家便利商店退出泰國　7-Eleven主導地位增

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

台灣正妹確定日本AV界出道！「2大身體條件」全過關

韓籍人妻信義區樓梯間「激戰台灣尪」！

健身教練直播槍決前妻　萬人目擊全過程

郭主義淚曝愛女輕生　他親手抱下遺體

300萬人領！勞動部8月發錢最高領4萬

離岸流！情侶大武崙沙灘游不回來　同天3死悲劇

直擊／田馥甄「甜蜜緊牽前男友」！　竟是超大咖男神全場炸了

鬼門將開！　台南開臺聖地三老爺宮提醒「遠水」

她卯死「花旗房貸不用繳了」全場笑點頭...給答案

4生肖鬼月恐遇血光　一動作侵犯到好兄弟

快訊／5縣市大雨！　防雷擊強風

不是新冠！　醫：傳染力極強，一人中獎全家高燒

13歲童玩節換裝　遭男更衣間暴打

祖雄入境烏克蘭遭遣返！佳娜跟著回不去

雙颱大迴轉！　雨區擴大時間曝

更多

最夯影音

更多
S.H.E合體了！Selina挺8月孕肚哭了　Hebe口袋放衛生紙「姐妹值得託付」

S.H.E合體了！Selina挺8月孕肚哭了　Hebe口袋放衛生紙「姐妹值得託付」
母子坐特斯拉開傘怕曬黑　尪無奈：下雨才要撐吧！

母子坐特斯拉開傘怕曬黑　尪無奈：下雨才要撐吧！

男友要女友跟著唸同樣的話！　她聽「草什麼色」自信回：綠色

男友要女友跟著唸同樣的話！　她聽「草什麼色」自信回：綠色

阮經天開700萬豪車連切2道　撞混凝土車保桿掉落畫面曝

阮經天開700萬豪車連切2道　撞混凝土車保桿掉落畫面曝

不敢相信！田馥甄「甜牽男友」合唱　讚許光漢「好看又好聽」喜收：妳也是！

不敢相信！田馥甄「甜牽男友」合唱　讚許光漢「好看又好聽」喜收：妳也是！

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面