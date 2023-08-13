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「台灣漫畫雜貨屋」大阪開張！拓展國際市場　還有限時台漫打卡牆

▲▼文策院在日本大阪舉行「台灣漫畫雜貨屋」，同時在3間書店設置台漫專區，為台灣漫畫拓展國際市場。（圖／文策院提供）

▲文策院與神農生活合作，近來在日本大阪近鐵百貨開張「台灣漫畫雜貨屋」活動。（圖／文策院提供）

記者林育綾／綜合報導

為拓展台灣漫畫與國際市場的連結，文化內容策進院（文策院）和台灣品牌「神農生活」合作，近來於日本大阪近鐵百貨開張「台灣漫畫雜貨屋」，設置期間限定台漫主題展售專區，還有37部作呠打卡牆；同時藉由最大書籍經銷商「東販」，於活動期間在大阪3家「Book 1st」書店設置台漫專區，販售日文版台漫。

文策院表示，日本作為深耕已久的漫畫大國，擁有成熟的產業機制，成功將ACG文化輸出到全世界；不過近年在網路漫畫、韓國條漫競爭下，日方也積極尋找新的作品與市場合作機會。

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而台灣漫畫當中，有不少偏向日系風格的類型，加上多元的題材面貌、台日文化的親近性，都讓日本市場對台漫接受度相當高，更有意願推動商業合作。台灣漫畫也能以日本市場為契機，接觸更廣大的國際市場，打造台灣內容品牌。

▲▼文策院在日本大阪舉行「台灣漫畫雜貨屋」，同時在3間書店設置台漫專區，為台灣漫畫拓展國際市場。（圖／文策院提供）

▲「台灣漫畫雜貨屋」還打造新上架的37部作品打卡牆。（圖／文策院提供）

目前「台灣漫畫雜貨屋」位於日本第一高樓「阿倍野 HARUKAS（海闊天空大樓）」的近鐵百貨內「神農生活」日本一號店舖，除了有2023年在台漫推介網站「Taiwan Comic City」新上架的37部作品的打卡牆，提供日文線上漫畫試閱。

活動也邀請漫畫家左萱、Pam Pam Liu 和以《婚禮大作戰》獲得2022年金漫獎的Jiji 吉吉⋯等10位漫畫家，繪製新彩圖；同時搭配神農生活台灣料理店「食習」、台灣茶專賣店「茶市場」，推出聯名套餐。

▲▼文策院在日本大阪舉行「台灣漫畫雜貨屋」，同時在3間書店設置台漫專區，為台灣漫畫拓展國際市場。（圖／文策院提供）

▲同時搭配神農生活台灣料理店「食習」推出聯名套餐。（圖／文策院提供）

「台灣漫畫雜貨屋」主題展售專區內，更設立互動環節，消費者只要拍攝台灣漫畫雜貨屋照片，附上指定hashtag 分享至推特或 IG，或購買指定商品、漫畫，就能獲得漫畫明信片；若購買聯名套餐，還可獲得漫畫彩圖磁鐵。

▲▼文策院在日本大阪舉行「台灣漫畫雜貨屋」，同時在3間書店設置台漫專區，為台灣漫畫拓展國際市場。（圖／文策院提供）

▲▼「台灣漫畫雜貨屋」還有多款台漫周邊。（圖／文策院提供）

▲▼文策院在日本大阪舉行「台灣漫畫雜貨屋」，同時在3間書店設置台漫專區，為台灣漫畫拓展國際市場。（圖／文策院提供）

文策院自2020年起，每年於日本東京舉辦漫畫、出版內容的推介活動，從業者、消費者等面向，向日本市場推廣台灣作品，從「台灣漫畫夜市」、「漫畫有聲音」、「腦內旅行台灣」到去年的「台灣漫畫喫茶」活動，逐步強化台灣內容的品牌認知度。

2022年舉辦「台灣漫畫喫茶」B2B推介會後，已賣出《送葬協奏曲》、《請聽我的聲音》等超過8部台漫作品的日文版權。

今年活動移師大阪，文策院首度與經銷商東販合作，打通大阪地區的書籍銷售通路，在8月10日到～8月21日於「Book1st なんばウォーク店」、「Book1st クリスタ長堀店」，8月21日～31日在「Book1st なんばウォーク店」，設置台漫專區，販售日文版台漫、繪本等作品。

▲▼文策院在日本大阪舉行「台灣漫畫雜貨屋」，同時在3間書店設置台漫專區，為台灣漫畫拓展國際市場。（圖／文策院提供）

▲現場輪播日本聲優配音的有聲漫畫影片。（圖／文策院提供）

現場有台漫推介手冊，クリスタ長堀店也會播放日本聲優配音的有聲漫畫影片，拓展與日本關西地區通路的連結，讓台漫有機會接觸更多日本消費者。

「台灣漫畫雜貨屋」資訊
期間：2023 年 8 月 10 日（四）至 8 月 31 日（四）
地點：神農生活 近鉄あべのハルカス店
地址：大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋１丁目１−43 あべのハルカス近鉄本店タワー館10階
營業時間：10:00～20:00

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