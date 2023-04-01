《做工的人》電影版補完劇集遺憾！揭開小傑貼心挺爸發財夢原因

▲文策院投資《做工的人》電影口碑場，製作人林昱伶、演員薛仕凌、曾珮瑜也出席分享。（圖／記者林育綾攝）



記者林育綾／台北報導

文策院投資《做工的人》電影版上映，日前在口碑場時，製作人林昱伶提到電影是「圓滿電視劇結局的遺憾」，劇情特別聚焦在小傑和工人父親的情感，透過「叛逆期」的一段故事，帶出為何11年後的他在電視劇版裡這麼挺爸爸，不但支持他的發財夢，還幫他守密。演員曾珮瑜也透露，自己的爸爸也是工人，看電影版心情更是複雜又感動。

《做工的人》電視劇在2020年播出時大受好評，尤其引發許多出身於工人家庭的子女迴響，由於當時很多粉絲看了敲碗續集，後來由文策院支持團隊開發電影劇本，發揮故事IP的最大效益，希望再次帶給觀眾感動。

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▲《做工的人 電影版》故事回到11年前，三位工人好友「噗嚨共」的相識過程與時光。（圖／華映提供）

電影版故事回到11年前，三位工人好友「噗嚨共」的相識過程與時光，還有李銘順飾演的「阿祈」與兒子「小傑」（唐浩哲 飾）的親情線，充滿笑料和洋蔥。林昱伶說，電影也是希望在影集那很悲傷的結局之後，有一個機會去圓滿一些遺憾，就像我們人生中，也會希望跟自己的父母關係有機會互相理解。

電視劇中的小傑既貼心又溫暖，不過在電影版裡，仍在就讀國小的小傑相當叛逆，不過隨著劇情推演，還有跟父親發生的故事，才明白他一路的心情轉折與變化。

▲《做工的人 電影版》有阿祈與兒子小傑的親情故事線，揭開小傑後來挺爸爸的原因。（圖／華映提供）

演員曾珮瑜也繼續在電影版飾演阿祈的老婆美鳳，她透露自己在看電影的時候心情相當複雜，不但是劇中演員，也是阿祈的老婆、小傑的媽媽，看著父子之間奇妙的變化，相當佩服導演，這個角色也像是當時父子之間的黏著劑、橋樑。

▲演員曾珮瑜（左）繼續在電影版飾演阿祈的老婆美鳳，但回到11年前在當櫃姐的模樣。（圖／大慕影藝、華映娛樂提供提供）

從電影也能看出，為什麼小傑後來會選擇幫爸爸保守秘密，也很挺爸爸的發財夢，因為那段父子情就是從小累積下來。曾珮瑜也自爆，其中一場捷運的戲，讓她看了最心碎，因為她自己的父親也是工人。

曾珮瑜回憶，小時候學校很愛做父母的職業調查，當時的社會風氣也確實塑造一種有階級的感覺，當她看到同學的爸媽是做經理、老師，一些好像很厲害的職業，確實有一點比較心態，因此在電影看那段戲時，心裡特別有感覺。

▲曾珮瑜以觀眾身份說，對捷運的一場戲最有感。（圖／大慕影藝、華映娛樂提供）



文策院也表示，期待大家能走進戲院支持《做工的人》電影版，尤其可以多在社群分享。文策院持續支持產業開發故事，除了支持合作夥伴針對電影、紀錄片、動畫等，開發原創或改編劇本，也推動出版作品與影視業者媒合，轉譯文本成為劇本，以各種支持方案，讓好故事被看見。