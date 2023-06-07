台流納入「國家戰略產業」　蔡嘉駿：不習慣的人一定要面對

記者林育綾／台北報導

台灣文化創意內容成為「國家級戰略產業」，文策院董事長蔡嘉駿提到，這是「最容易跟全世界交朋友的行業」，也能帶動其他產業提升。只不過，未來拍戲、拍電影，不能光想著靠政府補助，而是要向企業提案，吸引大企業資金投入，形成良好商業模式循環，否則台流永遠停在現況。他直說，「大家剛開始一定不習慣，但一定要面對。」

▲《文創法》修法後，台灣內容產業結構將轉型，文策院董事長蔡嘉駿認為，所有創作者都必須面對。（圖／記者徐文彬攝）



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●韓國30年前的「背水一戰」，如今輾壓國際

韓國影視娛樂產業在2022年成為國內「第三大產業」，擠下化妝品，僅次於半導體和汽車。今年韓國OTT串流平台也即將進軍國際，讓Netflix也倍感威脅。

蔡嘉駿分享，其實韓國早在30年前就開始發展內容產業，他們原先是重工業國家，當年金融風暴後，一度面臨國家倒閉危機，韓國前總統金大中觀察到，韓國要出口150萬輛汽車，才抵得上《侏儸紀公園》的總產值，決定提出「文化救國」方針。

韓國因此在1999年通過《文化基本法》，全力推動文化內容產業，包括影視、遊戲等，並引導大型財團如三星，組建文化產業基金投入支持。此舉可說是韓國在走投無路下的「背水一戰」，沒想到這條路真的走對了，此後每一任總統都將文化內容當作重要產業。

大企業的雄厚資金進入，足以製作出更精良、能打「國際賽」的作品；儘管文化內容剛開始確實需要「燒大錢」，也不一定能產生爆紅作品，不過只要10部當中有1到2部成功，就足以回本，在資金、品質、產量三方到位下，讓韓國內容產業越來越壯大。

▲韓國文化內容產業走了30年，許多爆紅作品背後是大企業投資製作。（圖／翻攝自Netflix）

●韓流背後誰撐腰？台灣為什麼做不到？

蔡嘉駿說，這跟韓國的產業結構有關，他們的大企業包括汽車業、3C、家電、化妝品等，這些產業都有行銷需求；加上政府提出的投資減稅誘因，等於幫忙分散風險，因此在娛樂內容發展初期時，這些企業願意投資，後續也能形成綜效，正向循環，韓流因此全球化，席捲國際。

那台灣內容為什麼不像韓國一樣，能吸引國內的大型企業來投資？蔡嘉駿表示，這與台灣的產業結構也有關，台灣排行前幾名的產業，像是半導體、代工，這些大企業本身「沒有行銷需求」，也不清楚投資後能為企業本身帶來什麼綜效。過去看到一些本土劇若有置入，像是保健食品、塑身衣等，多是中小企業，投入的資金規模當然十分有限。

很多企業老闆甚至是被「動之以情」拿出私房錢，或以贊助、捐助的方式來支持，這樣的心意雖然珍貴，但現實看來，只要不是「做生意」的態度，資金規模無法擴大，台灣內容產業就沒辦法成為「事業」的氣候。

他直言，「光是靠著政府補助、中小企業的贊助，只是短暫的幫助一些人有工作、把片子拍完，卻沒辦法幫助產業變得有競爭力。」一旦台灣內容的製作規格一直拉不高；此時，全球化內容又不斷湧入，觀眾在取捨上，自然會往全球化內容移動，像是看Netflix上的歐美劇、韓劇。

另一方面，台灣內容產業缺的不只是錢，還缺乏長遠規劃的「商業模式」。儘管偶爾也有優秀、口碑好的作品，也是演完一輪就沒了，不具有長尾效應，「要稱為IP都很難。」加上整體產量不足，「台流」就始終不足以形成全球化的氣候，這就是台灣現在面臨的問題。

▲台灣也有優秀作品，但蔡嘉駿認為，產量還需要提升，並要建立良好商業規模。（圖／《人選之人-造浪者》劇照，Netflix提供）

●文創法修正，台灣內容產業打開新契機

今年文化部修正《文化創意產業發展法》迅速三讀通過，讓台灣內容產業看見希望，政府祭出了租稅優惠、擴大投資抵減，等於是端出「誘因」，讓大型企業願意投資內容產業，由政府幫忙分散投資風險。這麼一來，內容市場資金結構才能擴大，而不是像過去，政府補助恰好等於市場總和。

文策院在2019年成立時，命名為「TAICCA（文化內容策進院）」，很明顯有向韓國政府成立的「KOCCA（韓國內容振興院）」致敬之意，因此外界也賦予高度期待和壓力。然而KOCCA比TAICCA早了10年成立，韓國內容更早於台灣30年就開始讓企業投入，這些都是短時間內難以超越的事實。

蔡嘉駿坦承，台灣短期內要超越韓國不可能，加上兩國的產業結構、國族民情不同，韓國的成功經驗也沒辦法100%複製，但還是有許多值得借鑑之處；台灣雖然慢了幾步，但一定要開始。例如《文創法》修法後，「接下來就是文策院要和大家一起努力的事」，文策院必須善用政策的利多，讓政策落地。

他透露，其實在文創法討論時，民間已有大企業熱情響應，包括大型金控集團、大型電信公司、跨國媒體集團，將與文策院簽署合作MOU，讓大家能夠有比較長的時間、大規模的資金，來支持台灣內容，製作能夠打國際賽的內容。

▲文策院期望與大型企業合作，投入文化內容產業。董事長蔡嘉駿日前與富邦文教基金會執行董事陳藹玲，共同簽署合作意向書。（圖／文策院提供）

●為何將台灣文化內容納入「戰略產業」？

為什麼發展文化內容產業如此重要？蔡嘉駿說，這是最容易「跟全世界交朋友」的行業，你要怎麼讓大家認識「台灣」？最好的方式，並不是跟嚴肅跟大家解釋這件事，而是用輕鬆、容易理解的方式，也就是娛樂文化，無論是透過音樂、戲劇、電影、遊戲、漫畫。

他舉例，韓國的「防彈少年團」(BTS)還可以登上聯合國演講台，對於台灣處在全球政治立場模糊、極需國際外交的國家來說，這無疑就是最好的外交大使，可能比任何一個首長出訪還受到歡迎。

另一方面，有調查報告顯示，當韓國內容產業每次出海賺$1元，就會帶動韓國其他產業出海賺$4-5元，如此倍效，顯見文化內容產業不能光看行業GDP，還要看它的槓桿、輻射力道，可說是其他行業最好的助攻，也是最好的無煙囪工業。

蔡嘉駿說，「文化內容強大與否，其實可以代表國力強大與否。」多年前大家最想學的外語第一是英文、第二是日文，如今學韓文的人數不斷攀升。台灣好不容易通過文創法修法，也首度讓行政院認定，文化內容是「國家戰略產業」，代表不只是宣示，也可能帶動其他行業對此的最大重視。

▲BTS防彈少年團曾受邀至聯合國大會演講，蔡嘉駿認為一個國家的文化內容產業的強大，可形同於國力的強大。（圖／達志影像）

●文化v.s. 產業誰重要？台灣創作者必須共同面對的事

他觀察，台灣的創作者過去很重視深度，也就是看重自己想傳遞的理念，卻在廣度的探究上十分不足，不清楚大眾的喜好。換句話說，從前台灣過度在乎「文化」這件事，卻很少談「產業」這件事。

究竟是文化重要，還是產業重要？他認為，文化就像空氣一樣，雖然看不到、摸不著，但沒有它會死，一個國家若沒有文化，一定會亡國，人民也會缺乏歸屬感、認同感；產業則是麵包，沒得吃也會死。因此，「兩個都一樣重要，是不能脫鉤的事情，差別在於文化要能無遠佛屆的傳遞，必須有商業價值，越有商業價值的文化，越有可能輸出到任何你想去的地方。」

當台灣開始要讓企業資金投入內容產業後，也會有商業思維來管理內容，形成商業模式。他推測，台灣的創作者剛開始或許會不習慣，畢竟過去只要考慮爭取政府補助，並沒有商業思維；今後若要向企業提案，也必須在企業引導下，考慮更多層面，不能只顧自己，「大家剛開始一定不習慣，但一定得面對、一定要克服。」

▲台灣開始讓企業資金投入內容產業，蔡嘉駿推測，創作者們剛開始或許會不習慣，但一定要面對。（圖／記者徐文彬攝）