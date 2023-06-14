台灣VR作品搶進國際動畫殿堂！「安錫動畫影展」91件作品中脫穎

▲全球殿堂級「安錫國際動畫影展暨市場展」展開，文策院也首次舉辦實體臺灣館，現場商談情況熱絡。（圖／文策院提供）



記者林育綾／台北報導

全球最具代表性的動畫影展「安錫國際動畫影展暨市場展」近來在法國展開，而臺灣作品也獲得大會肯定，其中2部VR沈浸式作品《黑洞博物館+身體瀏覽器》、《紅尾巴》從26國共91件當中脫穎而出，進入決選名單；企畫案《貝殼島》入選官方提案單元「Mifa Pitches」之「數位體驗」類別，有機會爭取更多跨國合作資源。

文化內容策進院（文策院）此次為協助國內動畫業者拓展國際市場，首度設立實體臺灣館，攜手27間業者與39件作品參展，並與官方合作辦理「臺灣提案專場」（Partners Pitches: Spotlight on Taiwan），期待能夠促進更多國際合作機會，提升臺灣動畫創作產能。

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在影展競賽單元中，共有2部臺灣作品入圍「VR Works」沉浸式競賽單元，分別為由「一當代舞團」創辦人蘇文琪發想企劃，以虛擬實境轉譯肢體表演的精彩跨界作品《黑洞博物館+身體瀏覽器》。

以及導演王登鈺詮釋童年情感記憶的作品《紅尾巴》，作品去年也在歐洲規模最大的沉浸式內容影展「新影像藝術節」（NewImages Festival）獲得特別提及獎，並入圍「威尼斯影展」沉浸式內容競賽單元（Venice Immersive Competition）。

市場展方面，由獲得文策院未來內容原型開發支持的VR企畫案《貝殼島》入選官方提案單元「Mifa Pitches」之「數位體驗」類別。

而實體臺灣館，展出多元的動畫作品與企畫案，包含去年拿下金馬最佳動畫短片獎，改編自東南亞民間故事的《熱帶複眼》；揉合臺灣鄉野奇譚主題與溫暖手繪筆觸，甫獲金穗獎最佳動畫片獎的《魍神之夜》；跟荷蘭潛水艇動畫公司合作改編經典著作《西遊記》的《八戒》。

還有曾以《麥兜故事》榮獲2003年安錫動畫影展最佳電影獎的導演袁建滔，首部自編自導新企畫《小蟲蟲大冒險》；改編自二度登上北美最大論壇Reddit 首頁的高人氣臺灣奇幻喜劇漫畫《成為奪心魔之必要》等作品，展現出臺灣動畫的不同風貌與題材，為優質的臺灣內容拓展更多海外市場。

▲臺灣提案專場現場高朋滿座。（圖／文策院提供）

此外，文策院亦與官方合作「臺灣提案專場」，邀請國際評審團選出5部具市場潛力的動畫企畫案，包括冉色斯動畫以臺灣美食文化為靈感來源的《魔力趣夜市》；光之塔動畫以臺灣特有種動物為主角的兒童動畫《小梅&穿穿》；知名人氣插畫角色囂搞衍生出的動畫影集《囂搞秀》。

另外，由知名導演王小棣與團隊農人影視主導、經典動畫長片歷經25年孕育而出的續作《魔法阿媽 2—魔法小豆苗》，以及曾以《多雲時情》入圍金馬獎最佳動畫短片的團隊，連想創意新作《拾憶男孩》，期盼進一步增加臺灣作品與國際間合資合製的契機。

文策院董事長蔡嘉駿表示，臺灣的自由與多元，對講求創新題材與想像力的動畫市場，具有極佳的發展機會與合作優勢，文策院期待透過實體參與國際展會，為業者增加國際交流的機會，並推展 T-content（臺灣內容）匯入全球動畫潮流之中。

▼臺灣館安錫市場展參展作品宣傳影片：