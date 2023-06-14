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韓劇造后者、禹英禑都靠這招爆紅！「取材真人真事」省大筆行銷費

▲▼韓劇《造后者》是取材自真實事件。（圖／Netflix）

▲韓劇《造后者》是取材自真實事件。（圖／Netflix）

記者林育綾／台北報導

韓國影視產業蓬勃發展，「追韓劇」幾乎成了人人的娛樂之一，究竟韓劇的魅力為何那麼強大？文策院董事長蔡嘉駿分析，除了製作成本規模龐大之外，韓劇內容還有一個特點是寫實、暗黑、拳拳到肉，「他們劇本很敢寫，常常直接影射真人真事，甚至指名道姓」，也因為經常從話題性足夠的真人真事取材，共鳴度高，在國內就省下大筆行銷費。

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▲《非常律師禹英禑》有多集內容都是取材自真人真事改編。（圖／翻攝自Netflix）

韓國文化內容產業成為國內第三大產業，並進軍全球，不過在全球化之前，其實韓國影視就十分受到國內人民的支持，如國片在當地票房佔比60-70%，而台灣國片佔整體票房不到10％，可見其中懸殊。

韓國娛樂受到國人支持的原因，不僅是因為國情、民族性團結，蔡嘉駿認為，一方面當然是韓國將文化內容看作重要的「救國產業」時，大企業資金投入，所以有許多資源能夠運用，讓傳播及擴散效果更好。例如CJ集團除了是大型電影電視製作公司，也是電影分銷商，更是最大的連鎖影院經營者。他們自己拍的電影，當然會在自家電影院多多播放，這表示大企業可以從上到下掌控。

▲▼ 文策院蔡嘉駿Homme 董事長專訪, 蔡嘉駿 。（圖／記者徐文彬攝）

▲蔡嘉駿認為，韓國文化內容的作品非常「拳拳到肉，刀刀見血」。（圖／記者徐文彬攝）

另一個原因，蔡嘉駿認為韓國文化內容的作品非常「拳拳到肉，刀刀見血」。以電影、韓劇為例，有關日韓對決的題材，容易引發韓國觀眾的愛國之心支持；除此之外，韓國編劇很敢往「死裡寫」，許多作品也探討社會的現實面、暗黑、政商及人性黑暗等，經常直接影射，甚至指名道姓。

包括光州事件、總統醜聞、各黨派的黑暗事件等，韓國編劇全部拿來寫，直言不諱；但在台灣，通常會用一個「架空」的時空背景，也可能避開很多敏感、關鍵地帶，不敢明說，就達不到拳拳到肉的效果。

蔡嘉駿分享，這也是台灣創作者需要去思考的事情，為何韓國人這麼敢講？為什麼台灣人這麼不敢講？或許民族性是其中一個原因，台灣人本質上比較怕衝突，人民性格和善，臉皮也較薄；不像韓國「為達目的不擇手段」，從過去許多國際運動賽事上，韓國選手的表現就能窺知一二。

另一種情況，是台灣有些創作者想討好中國大陸市場，這也是台灣很容易遇到的問題，「但這必須想辦法解決。」蔡嘉駿認為，不一定每部片都要拍政治議題，社會事件也是內容創作重要的題材，例如我國有許多耳熟能詳的的社會事件，如果有人敢更直接的拍出來，或許會引起很大的共鳴和討論。

▲▼韓劇《造后者》是取材自真實事件。（圖／Netflix）

▲《造后者》當中的角色「殷彩領」，原型人物就是有「南韓怪獸家族」之稱的韓進集團兼大韓航空會長的長女趙顯娥。（圖／Netflix）

例如近來的話題韓劇《造后者》，擺明在影射韓國發生過的真實事件。還有去年爆紅的《非常律師禹英禑》，當中許多案件都是真人真事改編，「以內容創作角度來說，它田調做得非常好；以行銷角度來看，它省下很多行銷費」，因為每一個事件對在地人來說都理解，也都有興趣，劇或電影播出後，話題討論度當然極高。

▲《非常律師禹英禑》當中的彩券得主故事，也取材於真人真事改編。（圖／Netflix）

整體看來，當韓國靠著文化內容產業「攻城掠地」之前，首先贏得了在地觀眾的高度支例。因此蔡嘉駿強調，若期待國家的文化內容全球化，首先的關鍵是「國人要支持」，自己人若不支持，也不投入資金資源來創作，更不要期待有別人來投入，或獲得別人來支持。

雖然韓國的國情是為成功不手段，目標導向非常明確，是導致文化娛樂內容產業成功的因素之一；不過蔡家駿也說，這也引發許多問題，從來沒有一個國家的娛樂產業自殺率這麼高，且有許多的潛規則、剝削。

因此，台灣若要讓文化產業蓬勃發展，雖然能學習韓國的商業思維，「但如何避免嚴重剝削、權力不對等造成的不公義，是我們需要思考及提早防範的事。」

▲▼ 文策院蔡嘉駿Homme 董事長專訪, 蔡嘉駿 。（圖／記者徐文彬攝）

▲台灣文化內容產業如何向韓國學習成功經驗，但要預防及避免嚴重剝削、不公義，是台灣要面對的課題。（圖／記者徐文彬攝）

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