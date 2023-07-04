搶攻BL市場！文策院攜台漫闖泰國　泰編輯讚：內容很新鮮、易消化

▲文策院搶攻BL市場，攜手台漫前進泰國，舉辦台灣BL作品推介會。（圖／文策院提供）

記者林育綾／綜合報導

為了協助我國文化內容業者搶攻BL（Boy’s Love）漫畫市場，文策院日前特地到泰國曼谷舉行BL主題的漫畫推介會，吸引近百位在地相關業者出席交流。有泰國知名數位平台編輯大讚，相較於泰國作品有時口味太重，不是人人都喜歡，「台灣的作品看起來很新鮮，內容也很輕鬆，很容易消化」，相信在泰國會很有市場。

BL主題的文化內容近年在亞洲大受歡迎，文策院有鑑於泰國內容市場對BL作品的強烈需求、數位閱讀風潮，也觀察到台灣BL漫畫和輕小說作品輸出泰國市場的機會，因此除了6/28特地在泰國曼谷舉辦以BL為主題的漫畫推介會，6/30~7/2也參與由泰國書協主辦的 2023 ColiFest（Comic and Light Novel Book Fest 2023，2023漫畫與輕小說節），並於現場展示超過50部台灣原創BL漫畫作品，吸引許多民眾目光。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在針對泰國業者舉辦的推介會「2Gether with Taiwan BL Comics 」當中，邀請操刀BL作品經驗豐富的三立集團策略長蔡妃喬、經手多部BL的泰國JLit Publishing資深編輯Artch Bunnag對談。Bunnag提到，台灣作品中呈現出的流行文化，例如珍珠奶茶、街頭小吃、學生生活等，會讓泰國觀眾很有共鳴，而且泰國因為文化比較保守的因素，有些內容無法創作，就可以由日本、韓國和台灣的作品來補足這一塊。

▲台泰業者交流，蔡妃喬、Artch Bunnag對談，現場近百人參與。（圖／文策院提供）

泰國大型電子平台Meb的編輯林玉（Chayutra Boontap）則表示，台灣的BL作品和泰國的味道不太一樣，泰國的作品有時候「口味比較重」，不是每個人都喜歡，台灣的作品看起來很新鮮，內容也很輕鬆、很容易消化，因此她相信，台灣的BL作品在泰國會很有市場。

跨國網路漫畫平台則派出製作人、編輯和創作者多人一同參與活動，其製作人透露，由於網漫近年來的蓬勃發展，使得漫畫成為一種跨國界、跨語言、快速傳播的文本，而台灣對於LGBTQ+的開放態度和泰國相近，期待持續看到兩地在內容市場上的交流。

中華動漫出版同業協進會表示，泰國對BL的需求，相較其他市場更為突出，向當地引入幾部台灣作品後，發現台灣的輕小說、言情小說在泰國市場反應不錯，加上電子書、網漫平台在泰國市佔率不斷提升，購入內容的需求強勁，是台灣出版社進入泰國的好機會。此次與文策院合作，召集漫協會員選出一批台灣BL漫畫書單，針對泰國時下最熱門的題材，希望台泰雙方都能滿載而歸。

▲文策院搶攻BL漫畫市場前進泰國，舉辦台灣BL作品推介會。（圖／文策院提供）



文策院表示，透過與海外業者的直接交流，了解雙方市場的特點和需求，有機會將更多優秀的台灣作品引進海外市場。除了對泰國業者進行業務拓展，文策院亦參加由泰國書協舉辦、主打漫畫和輕小說的之ColiFest，在展場透過吸睛的數位媒材及大型立板，吸引不少「Gen Z」（意指2000年後出生的世代）駐足打卡，為台灣作品在泰國的Gen Z之間累積知名度，建立未來持續向泰國市場推廣的基礎。