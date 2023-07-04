　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

搶攻BL市場！文策院攜台漫闖泰國　泰編輯讚：內容很新鮮、易消化

▲▼文策院搶攻BL市場前進泰國，舉辦台灣BL作品推介會。（圖／文策院提供）

▲文策院搶攻BL市場，攜手台漫前進泰國，舉辦台灣BL作品推介會。（圖／文策院提供）

記者林育綾／綜合報導

為了協助我國文化內容業者搶攻BL（Boy’s Love）漫畫市場，文策院日前特地到泰國曼谷舉行BL主題的漫畫推介會，吸引近百位在地相關業者出席交流。有泰國知名數位平台編輯大讚，相較於泰國作品有時口味太重，不是人人都喜歡，「台灣的作品看起來很新鮮，內容也很輕鬆，很容易消化」，相信在泰國會很有市場。

BL主題的文化內容近年在亞洲大受歡迎，文策院有鑑於泰國內容市場對BL作品的強烈需求、數位閱讀風潮，也觀察到台灣BL漫畫和輕小說作品輸出泰國市場的機會，因此除了6/28特地在泰國曼谷舉辦以BL為主題的漫畫推介會，6/30~7/2也參與由泰國書協主辦的 2023 ColiFest（Comic and Light Novel Book Fest 2023，2023漫畫與輕小說節），並於現場展示超過50部台灣原創BL漫畫作品，吸引許多民眾目光。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在針對泰國業者舉辦的推介會「2Gether with Taiwan BL Comics 」當中，邀請操刀BL作品經驗豐富的三立集團策略長蔡妃喬、經手多部BL的泰國JLit Publishing資深編輯Artch Bunnag對談。Bunnag提到，台灣作品中呈現出的流行文化，例如珍珠奶茶、街頭小吃、學生生活等，會讓泰國觀眾很有共鳴，而且泰國因為文化比較保守的因素，有些內容無法創作，就可以由日本、韓國和台灣的作品來補足這一塊。

▲▼文策院搶攻BL市場前進泰國，舉辦台灣BL作品推介會。（圖／文策院提供）

▲台泰業者交流，蔡妃喬、Artch Bunnag對談，現場近百人參與。（圖／文策院提供）

泰國大型電子平台Meb的編輯林玉（Chayutra Boontap）則表示，台灣的BL作品和泰國的味道不太一樣，泰國的作品有時候「口味比較重」，不是每個人都喜歡，台灣的作品看起來很新鮮，內容也很輕鬆、很容易消化，因此她相信，台灣的BL作品在泰國會很有市場。

跨國網路漫畫平台則派出製作人、編輯和創作者多人一同參與活動，其製作人透露，由於網漫近年來的蓬勃發展，使得漫畫成為一種跨國界、跨語言、快速傳播的文本，而台灣對於LGBTQ+的開放態度和泰國相近，期待持續看到兩地在內容市場上的交流。

中華動漫出版同業協進會表示，泰國對BL的需求，相較其他市場更為突出，向當地引入幾部台灣作品後，發現台灣的輕小說、言情小說在泰國市場反應不錯，加上電子書、網漫平台在泰國市佔率不斷提升，購入內容的需求強勁，是台灣出版社進入泰國的好機會。此次與文策院合作，召集漫協會員選出一批台灣BL漫畫書單，針對泰國時下最熱門的題材，希望台泰雙方都能滿載而歸。

▲▼文策院搶攻BL市場前進泰國，舉辦台灣BL作品推介會。（圖／文策院提供）

▲文策院搶攻BL漫畫市場前進泰國，舉辦台灣BL作品推介會。（圖／文策院提供）

文策院表示，透過與海外業者的直接交流，了解雙方市場的特點和需求，有機會將更多優秀的台灣作品引進海外市場。除了對泰國業者進行業務拓展，文策院亦參加由泰國書協舉辦、主打漫畫和輕小說的之ColiFest，在展場透過吸睛的數位媒材及大型立板，吸引不少「Gen Z」（意指2000年後出生的世代）駐足打卡，為台灣作品在泰國的Gen Z之間累積知名度，建立未來持續向泰國市場推廣的基礎。

ET快訊
快訊／MeToo受害女星將正式提告！　揭金曲男歌手「性騷偷拍
快訊／智慧手錶爆炸害10歲童燙傷　業者緊急發聲
快訊／國光客運宣布「今起第二波調漲」
仔仔不是從七朵花出道！　和趙小僑組這團曾是「最賣座新人」
快訊／遊覽車一秒變敞篷！　車頂全開了
縣長出車禍！路上刮出恐怖火花
男童智慧手錶爆炸　3C業者揭3原因
快訊／高美濕地3遊客被沖走！　緊急搜救中
快訊／手錶爆炸畫面曝光！　男童「甩不開」瞬間燒火球

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

血庫拉警報！全國最缺A、O型血　東森集團號召員工響應捐血做公益

牛肉控快衝！Buffet餐廳推「美牛狂歡」限時1個月　再抽6千元禮券

好市多驚見「捏奶怪客」！狂嗆不行嗎？目擊者嚇：還衝向妻小

國光客運第二波調漲！今起18條路線貴1~17元　台北到桃機漲到159

「她曝害羞1部位」手摸濕一片　妹子們秒懂：夏天快瘋掉　

金星逆行！7月「12星座」注意事項曝　獅子「工作有明顯收穫」

獨／狂流惡臭黃鼻涕！醫「鼻竇拔出2cm牙齒」　男驚嚇：沒感覺

暑假=吃不飽的開始！7成弱勢兒餓肚子　嗶悠遊卡就能捐款助童

老婆拒愛愛「1理由用7年」！他瘦20公斤仍被拒　忍到崩潰：只能DIY

男童戴智慧手錶為何會爆炸？　3C業者揭可能釀禍3原因

日本男藝人教徒手健身　用４動作練出漂亮腹肌

炎亞綸結束複訊：我要先回家了　曝心聲「我會努力捍衛清白」

吃飯選餐廳不踩雷妙招　手機貼玻璃→喜獲答案

航班7度延誤乘客全轉機　男不換反獲「私人專機」

床頭「陰森貓鬧鐘」逼視　苦主發寒：每天7點出現

Ailee鐵肺開唱！睽違6年來台　見粉絲初次來：知道我是誰嗎XD

律師預言黑人撤告 怕淪法院認證的變態 ｜20230703 ET午間新聞

缺氧？柯文哲「突趴桌2秒」　嘲諷完侯友宜1動作引熱議

酷炫曾自曝%過77位藝人 遭網友出征 ｜20230703 ET午間新聞

炎亞綸到士檢複訊畫面曝光　記者問「有化妝嗎」他笑了

血庫拉警報！全國最缺A、O型血　東森集團號召員工響應捐血做公益

牛肉控快衝！Buffet餐廳推「美牛狂歡」限時1個月　再抽6千元禮券

好市多驚見「捏奶怪客」！狂嗆不行嗎？目擊者嚇：還衝向妻小

國光客運第二波調漲！今起18條路線貴1~17元　台北到桃機漲到159

「她曝害羞1部位」手摸濕一片　妹子們秒懂：夏天快瘋掉　

金星逆行！7月「12星座」注意事項曝　獅子「工作有明顯收穫」

獨／狂流惡臭黃鼻涕！醫「鼻竇拔出2cm牙齒」　男驚嚇：沒感覺

暑假=吃不飽的開始！7成弱勢兒餓肚子　嗶悠遊卡就能捐款助童

老婆拒愛愛「1理由用7年」！他瘦20公斤仍被拒　忍到崩潰：只能DIY

男童戴智慧手錶為何會爆炸？　3C業者揭可能釀禍3原因

血庫拉警報！全國最缺A、O型血　東森集團號召員工響應捐血做公益

英退伍軍人挑戰「孤岩生活60天」　30天就失敗急call海警隊救援

很難愛上一個人的三大星座！TOP 1一點風吹草動就會退縮、談戀愛超沒安全感

電動自行車「充電整晚」釀禍！　公寓大火母子3人慘死

牛肉控快衝！Buffet餐廳推「美牛狂歡」限時1個月　再抽6千元禮券

台啤雲豹確定告別國體大　下季與PLG領航猿共用主場桃園巨蛋

老婦找羊卡煙囪超過5小時！　消防員「徒手鑿洞」搶救

穿比基尼享1折優惠！王品5鍋物品牌推澎湖海鮮祭　花襯衫也有88折

畢旅變調！　愛爾蘭高中生飛希臘小島狂歡「2人接連身亡」

酒空趕廟公！反鎖廟門擅闖大鬧丟酒瓶　警對空鳴槍強力壓制

金門正妹高中生超瘋校園生活　25萬人看了暈慘：好想上學！

生活熱門新聞

短裙外送員背影辣暈6千人　竟是在地傳說人物

YouTuber騎重機上國道！拍照嗆：抱歉收不到罰單

澎湖4萬1餐廳老闆不甩高捷求撤照　再出招挑釁

陳建州副業遭抵制！春陽茶事加盟主喊冤

行人卡斑馬線「駕駛仍要讓」　鄉民推1方法

新一代水電工！　31歲年收200萬

酷夏！今年最高溫要來了　最熱時間曝

男童戴「智慧手錶爆炸」疑某牌產品…業者說話了

越南網軍攻擊大牙　「駭客始祖」揪來源：是同家公司

學校「禁愛令」學生怒投訴教育部　主任竟廣播開嗆：我知道你是誰

不只排骨！梁社漢「1主菜」也被推

12生肖「7月運勢」曝！屬猴事業旺財運狂飆

于美人選立委改名了！秀出新身分證

8／1起禁止提供PLA免洗餐具

更多熱門

相關新聞

台灣VR作品搶進國際動畫殿堂！

台灣VR作品搶進國際動畫殿堂！

全球最具代表性的動畫影展「安錫國際動畫影展暨市場展」近來在法國展開，而臺灣作品也獲得大會肯定，其中2部VR沈浸式作品《黑洞博物館+身體瀏覽器》、《紅尾巴》從26國共91件當中脫穎而出，進入決選名單；企畫案《貝殼島》入選官方提案單元「Mifa Pitches」之「數位體驗」類別，有機會爭取更多跨國合作資源。

韓劇造后者爆紅靠這招！省大筆行銷費

韓劇造后者爆紅靠這招！省大筆行銷費

文化納入戰略產業　台灣創作者要面對的事

文化納入戰略產業　台灣創作者要面對的事

BL劇雙帥飄粉紅泡泡「想上對方的床」

BL劇雙帥飄粉紅泡泡「想上對方的床」

企鵝談三角戀、親子BL　關係圖公開

企鵝談三角戀、親子BL　關係圖公開

關鍵字：

BL文策院文化內容策進院BL漫畫

讀者迴響

熱門新聞

快訊／七朵花仔仔逝世享年35歲

Apple發聲！痛心解答「跟黑人關係」：抹黑的是一個女生清白

Apple 15歲被逼脫光「加害男星瘋猜是他」！

《黑澀會》玉兔「被黑人塞錢」氣哭！

刪掉合照了！澎湖4萬1老闆槓高捷　現身回應：不需小題大作

七朵花仔仔逝世「陳喬恩淚發文永遠愛妳」

鍾培生記者會動手推Toyz

黑人一票大咖好友「出事為何沒人幫說話？」網揭2現實

短裙外送員背影辣暈6千人　竟是在地傳說人物

直擊董至成離婚3年「牽手超辣網美」爆熱戀！

快訊／吳克群證實分手陳語安！　5年情斷原因曝光

黑人買網軍沒付錢？「臉書遭反攻洗版」

大牙真被網軍洗版「簡體＋整排留言長一樣」

YouTuber騎重機上國道！拍照嗆：抱歉收不到罰單

澎湖4萬1餐廳老闆不甩高捷求撤照　再出招挑釁

更多

最夯影音

更多
日本男藝人教徒手健身　用４動作練出漂亮腹肌

日本男藝人教徒手健身　用４動作練出漂亮腹肌
炎亞綸結束複訊：我要先回家了　曝心聲「我會努力捍衛清白」

炎亞綸結束複訊：我要先回家了　曝心聲「我會努力捍衛清白」

吃飯選餐廳不踩雷妙招　手機貼玻璃→喜獲答案

吃飯選餐廳不踩雷妙招　手機貼玻璃→喜獲答案

航班7度延誤乘客全轉機　男不換反獲「私人專機」

航班7度延誤乘客全轉機　男不換反獲「私人專機」

床頭「陰森貓鬧鐘」逼視　苦主發寒：每天7點出現

床頭「陰森貓鬧鐘」逼視　苦主發寒：每天7點出現

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面