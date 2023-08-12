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社會 社會焦點 保障人權

高雄黑衣人鐵橇「砸店家玻璃」　老闆娘：去年有人向我示好被拒絕

記者吳奕靖、許宥孺、林彥臣／高雄報導

高雄市鼓山分局於12日傍晚6點多獲報在鼓山區博愛二路有店家玻璃遭毀損，立即派員到場。經查，共有3名穿著黑衣的男子持棍棒及店家門口盆栽損毀3面玻璃，隨即徒步搭乘接應的白色自小客車離去，現場留有鐵橇1把疑為犯案歹徒所遺落，在場人員均未受傷。警方立即成立專案小組全力查緝，初步掌握到場4人皆是受到教唆犯案。

▲▼高雄鼓山區發生黑衣人持鐵橇砸店面事件。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄鼓山區發生黑衣人持鐵橇砸店面事件。（圖／記者吳奕靖翻攝）

初步了解，去年曾有男子向店家老闆娘示好遭拒，在今年1月及6月曾傳「等著出事」訊息挑釁，店家懷疑為該男所為。專案小組分頭進行，在三民區洗車場找到犯案後送洗的車輛及司機劉男（32歲），車上留有血跡及槌柄1把。另在聯合醫院找到砸玻璃自傷左手前往就醫的蘇男（24歲）。

▲▼高雄鼓山區發生黑衣人持鐵橇砸店面事件。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲黑衣人砸店的鐵橇還遺留在現場。（圖／記者吳奕靖翻攝）

老闆娘表示，沒有與他人結怨 ，唯一想到就是一名男客人曾經跟她示好，但因為已婚所以拒絕，該名男子被拒絕後曾烙話「等著出事」。

▲▼高雄鼓山區發生黑衣人持鐵橇砸店面事件。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲蘇男砸玻璃後左手受傷，自行前往就醫。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方表示，其他共犯已掌握身分，正積極查緝中，相關涉案人以暴行致使被害人心生畏懼，將依妨害秩序、毀損罪嫌送辦，並主動建請高雄地檢署聲押。

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