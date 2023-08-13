高雄知名冰店晚間遭砸！惡煞賣力「砸到自己手骨折」　2人落網

記者吳奕靖、柯振中／高雄報導

高雄市鼓山區一處冰店12日發生砸店事件，3名黑衣人晚間持拔釘器猛砸冰店玻璃、盆栽，其中一名惡煞更是砸到自己的手骨折，場面十分驚悚，而經過調查，全案疑似是感情糾紛引起，詳細案情為何，仍待進一步釐清。

警方調查，3名黑衣人晚間6點多搭乘同一輛白色轎車，前往位在鼓山區博愛二路的知名冰店，下車後立即持拔釘器朝著店門玻璃、盆栽猛砸，導致3面玻璃毀損。

▲高雄冰店晚間遭砸，現場疑似遺留犯罪工具。（圖／民眾提供）



3人犯案時間約30秒左右，接著立刻搭乘接應的轎車離場，案發現場還留有一把鐵撬，所幸在場顧客、店員都沒有受傷。警方獲報立即成立專案小組，開始循線追查，稍早在三民區逮到正在洗車的32歲劉姓司機，車上有血跡、槌柄，後來又在聯合醫院逮到了砸店卻不慎自傷的24歲蘇姓男子。

▲高雄冰店晚間遭砸，目前2人落網，其中一人疑似砸得太賣力，導致自己手骨折。（圖／民眾提供）



據了解，由於冰店老闆娘頗有姿色，去年有名男子展開追求，遭拒以後曾2度撂話「等著出事」，語氣之間充滿挑釁的意味，店家懷疑是該名男子所為。目前警方已掌握共犯身分，正在積極查緝當中，全案依照妨害秩序、毀損等罪嫌送辦。