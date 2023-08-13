獨／狂追美魔女人妻不成怒砸冰店　老闆無奈：老婆太漂亮惹禍

▲高雄冰店晚間遭砸。（圖／民眾提供）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市鼓山區博愛二路一家知名冰店慘遭砸店，警方初步了解疑似是追求老闆娘不成所以引發感情糾紛，而實際詢問冰店的老闆，他表示自己的老婆年約40歲，長得是很漂亮，而當初老婆會和對方認識並非是在店內，而是遛狗。

鼓山這家冰店在地非常知名，也是一家網紅店，這次會被砸店，詢問冰店的郭老闆他表示自己也很吃驚意外，因爲他從來也沒想過竟然是自己的老婆「太漂亮」惹禍！郭老闆說老婆平常根本不會來顧店，而老婆是在一次遛狗過程當中，認識了對方，對方搭訕過後，就互留聯絡方式！

郭老闆很無奈說：「我老婆真的很傻！怎麼會把資料給他？」然後這名男子就多次傳訊息來騷擾，自己也有看過那些簡訊，只是郭老闆覺得很怪，雖然老婆有40歲，長得很漂亮，可是對方明明知道老婆是已婚身份，卻還是持續騷擾，還要老婆辦理離婚。

▲鼓山這家知名冰店被砸，週日休業一天，老闆表示要整理一下 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲鼓山這家知名冰店被砸，花盆也被砸破 。（圖／記者吳奕靖攝）

結果現在卻造成12日晚間共有3名穿著黑衣的男子持棍棒對店家門口盆栽損毀3面玻璃之後離去，最後在三民區洗車場找到犯案後送洗的車輛及32歲劉姓司機，車上留有血跡及槌柄1把。另外還在醫院找到砸玻璃自傷左手前往就醫的24歲蘇男，不過郭老闆說這應該都只是打手，幕後很有可能就是那名騷擾的男子。