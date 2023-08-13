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社會 社會焦點 保障人權

約摩鐵夜唱！她躺床晃動嚇喊「誰摸我」　轉頭驚見淫男還交疊女友

▲性愛,做愛,上床。（圖／視覺中國）

▲高雄林姓男子一邊和女友親熱，一邊偷摸躺在女友身旁的女網友。（示意圖／取自圖庫視覺中國）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄林姓男子和女友、女網友小琪(化名)相約到摩鐵夜唱，到了清晨3人先後躺在床上休息。林男以為小琪熟睡，竟一邊和女友交疊親熱，一邊背著女友將狼爪伸到小琪褲中摸臀，直到小琪起身大叫「誰摸我」才罷手。小琪事後對林男提告，橋頭地院審理，認為林男犯行屬實，依犯乘機猥褻罪，處1年徒刑。全案還可上。

判決指出，小琪透過交友軟體「探探」認識林男，和林男、林男女友於去年8月18日凌晨相約到摩鐵唱歌。3人唱到早上7點時，小琪感覺疲累正躺在床上休息，突然感覺到有一隻手貼在她腰上，從後背摸到腋下，最後還伸進她內褲摸臀，她驚嚇起身大喊「誰摸我」，最後認為是林男的手，報警處理。

小琪指控，當天只有情侶喝酒，她躺在床上卻是清醒的，原本她以為是躺她旁邊的女友摸她，後來覺得女生不會有這種摸法，觀察了約5分鐘，對方越摸越過分，她轉頭大叫制止，撞見林男和女友正以交疊姿勢、張大眼睛驚訝看著她，應是對她還醒著感到震驚，兩人之前應該在親熱，所以她有聽到親熱聲和床晃動。因為女友當時稍微側躺背對著她，她認為是林男在試探她能不能玩3P。

林男則否認對小琪猥褻，推說酒醉沒印象，因被小琪友人威脅才道歉。何況當時女友說他左手被她的頭壓住，右手放在她胸部上，還和小琪隔了2個人的距離，不可能摸得到。

林男律師辯稱，小琪並未親眼目睹林男摸她，只是林男是現場唯一的男生，所以推測是他。很有可能是林男和女友親熱時不小心碰到小琪，也不排除小琪發生「睡眠癱瘓」，也就是俗稱「鬼壓床」現象。

法官查看相關證據，認為案發時小琪大叫「誰摸我」、「為何摸我」，女友當時一聽就相信小琪，把林男叫到浴室詢問他是否有摸，兩人還因此大吵一架，可見當時摸的人是林男，林男和女友也在事後陸續傳訊和小琪道歉，判定林男犯行屬實，依犯乘機猥褻罪，處1年徒刑。全案還可上訴。

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