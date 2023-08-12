倒數4天鬼門開！專家揭出遊13禁忌　1活動恐「釣到好兄弟」

▲今年8月16日「鬼門開」。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者閔文昱／綜合報導

2023年8月16日農曆7月1日為國人俗稱的「鬼月」，是充滿禁忌的月份，許多長輩都會叮嚀這段期間出遊玩樂需特別注意，但很多人仍有旅遊規劃。對此，命理師楊登嵙也整理鬼月出遊13大禁忌，讓熱愛旅行的朋友出外旅遊時多加留意，只要多加小心，相信一定能玩得開心，為旅途留下美好回憶。

一、 不晚上出遊

[廣告]請繼續往下閱讀...

鬼月是炎炎夏日，很多人都會規畫山上或海邊避暑，但在晚上的時候還是避免荒郊野外出遊，因為那些地方陰氣較重，孤魂野鬼多，八字太輕的恐會招來鬼上身。

二、 不到危險水域

鬼月正值暑假，是戲水的好時機，但千萬不要去危險的海邊或溪邊，尤其是經常出現憾事的水域，水鬼最喜歡找人當替死鬼，得以「抓交替」投胎轉世。

▲去海邊戲水要注意。（圖／pixabay）

三、 不釣魚

不要從事釣魚活動，因為鬼月釣魚也算是一種殺生，容易引來好兄弟，也怕釣到好兄弟的變身魚。

四、 不拍肩膀

每個人的身上都有三把火，分別在頭頂及肩膀兩處，荒郊野萬千萬別拍別人頭和肩膀，也別叫對方的全名，最好叫綽號或代號，若是拍息了對方的火，好兄弟很容易就會卡上身。

五、 不吹口哨

不可以吹口哨，尤其在晚上出遊時，好兄弟以為有人在呼喚祂，容易被好兄弟跟隨。

六、 不晚上唱歌

鬼月夜晚陰氣重，晚上唱歌或製造聲響，很容易引來好兄弟，所以盡量不要夜晚落單且邊走路邊唱歌或發出聲音。

七、 不晚上拍照

鬼月的夜晚別亂拍照，太陽下山後陰氣會逐漸升高，此時在荒僻的地方拍照、錄影較容易拍到好兄弟，假如真的拍到了很有可能招來厄運。

▲夜晚盡量不要拍照。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

八、 不搭末班車

農曆七月每日午夜子時是一天陰氣最重的時候，這時搭乘交通工具很容易讓好兄弟跟著回家，尤其是末班車。

九、 不靠牆行走

避免靠牆行走，牆壁屬陰較涼，是好兄弟們喜歡行走的路徑，所以鬼月期間盡量不要靠牆行走或休息。

十、 不吃祭祀品

鬼月外出時如看見祭祀品，不要隨便拿起來吃，因為這樣是跟好兄弟搶食物，會招來厄運。

十一、 不晾衣服在陽台

鬼月出差、旅遊時不免要自己手洗衣物，但記得千萬別將衣物晾於陽台，因衣服與人形狀相似，容易招好兄弟附上，會引來陰邪霉運。

十二、 不披頭散髮

不要披頭散髮出遊，因為這樣好兄弟們會把你當成是「同類」。

十三、 不晚上慶生

有時候出門旅遊是為了慶生，但鬼月要白天慶生，可別挑晚上，不然可能會多好兄弟幫你慶生。

楊登嵙最後也提醒，暑假期間與農曆七月「鬼月」相遇，出遊的人特別多，發生事故的機率也會比平常多出許多，「雖然這些都是源自於古老的民間習俗，口耳相傳的鬼月旅遊禁忌寧可信其有，不可信其無，萬事多留心，玩得更安心！」