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一票果粉「急把Siri關閉」　原因嚇壞！苦主：心涼到膀胱去

▲▼iPhone更新iOS16。（圖／記者許力方攝）

▲原PO跟客戶道謝，Siri竟回「你好有禮貌」。（示意圖／記者許力方攝）

網搜小組／劉維榛報導

「Siri啊Siri，農曆7月還沒到耶！」一名妹子驚呼，與客戶道謝後，正當原PO轉身離去時，忽然聽到一聲「你好有禮貌」，本以為是客戶的聲音，結果真相炸毛了。原PO拿起手機查看，「畫面真的顯示耳機傳來的字眼」，而且已發生第2次，讓原PO嚇壞了。對此，一票果粉笑虧「7月我要把Siri關了！」

一名女網友在臉書《爆怨2公社》表示，昨（1）日向客戶收完帳後，她隨即禮貌說一聲「謝謝」才轉身離開，結果耳機音樂突然停止，接著冒出女生聲音說「你好有禮貌」，讓原PO納悶了一下。

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本以為是客戶的聲音，於是原PO轉過身確認，結果對方正在忙根本沒空。當下原PO從口袋掏出手機一看，「畫面真的顯示耳機傳來的字眼...你X的，還真的是我的Siri回我」，而看完螢幕後，音樂又繼續播放。

頓時，原PO一度毛骨悚然喊話，「Siri啊Siri，農曆7月還沒到耶...（已經是）第二次了！」對此，原PO也好奇求助，有人的Siri也會自己講話嗎？

文章曝光後，網友紛紛笑虧，「你手機中邪了，50元收」、「我的從來沒說過話，換了3次也沒有聽過，我養到啞巴」、「哀鳳小精靈關心你」、「真的要問Siri時，它有時又聽不清楚，不回答」。

一票果粉也分享各種發毛情境，「我上次買東西店員跟我說謝謝，我的Siri直接幫我回答不客氣」、「我常跟客戶講電話，Siri小姐一直搶話，有一次我脫口而出『閉嘴啦』，電話那端的客戶，沈默了很久...」「上次我正在罵小孩，結果Siri叫我不要這樣」、「我在罵我賴床的女兒，Siri竟然說：麥安內啦」、「我的會突然講說：我不清楚你在說什麼」、「我在家聽個音樂，或許太大聲，Siri突然打開跟我『嗯哼』一聲然後黑屏，當時我整個心涼到膀胱去」、「我也有遇過，半夜自己說：好的」、「住摩鐵沒開電視沒講話的情況下，Siri自動『嗯哼』，當下超毛的」、「別說了，我手機放包包，它還自動幫我報警..2天6次吧，沒記錯的話」。

不少人則建議「這就是我關掉Siri的原因」、「就是因為這樣我才不敢開Siri」、「我要去把Siri關掉了」、「7月我要把Siri關了」、「要來關了，好可怕」。

▼網友熱議。（圖／翻攝爆怨2公社）

▲▼ 。（圖／翻攝爆怨2公社）

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