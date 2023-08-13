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鬼門要開了！4生肖恐遇血光　專家警告：一動作侵犯到好兄弟

▲今年鬼凶氣猛凡間不安寧。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲今年國曆8月16日鬼門開。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者曾羿翔／綜合報導

8月16日將進入農曆7月，也就是俗稱的「鬼月」，在此月份有著許多禁忌，不論是生活習慣或是出外遊玩都需特別注意，就算不相信也不要鐵齒。民俗專家廖大乙就指出，農曆七月時「避免蹲在低於45公分以下的地方」。此外，有四個生肖在農曆七月易碰上血光之災。

根據《自由時報》報導，民俗專家廖大乙表示，傳說「好兄弟」喜好在牆角休息，所以鬼月時應避免蹲在低於45公分以下的地方，像是蹲著抽菸、聊天以及沉思休息，以免侵犯。他也提到，生肖牛、龍、羊、狗的人，農曆七月犯煞，磁場較亂，情緒易有波動，感情與工作都比較會受影響，易犯車關、有血光之災，想趨吉避凶可以去捐血或行善布施，例如捐錢關懷弱勢或主動去幫助他人。

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▲民俗大師廖大乙。（圖／廖大乙提供）

▲民俗大師廖大乙。（圖／廖大乙提供）

農曆七月也稱瓜月，俗稱鬼月，為農曆一年的第七個月份。在閩南與台灣一帶，七月初一「鬼門開」；七月三十為「鬼門關」，期間初一、十五及三十，人們會以以豐盛菜餚祭無主孤魂，在這個月中不婚嫁、不祝壽、不喬遷、不辦各種喜慶之事，就是怕將孤魂野鬼引進門。

在佛教中，以七月十五日為盂蘭盆節。據《佛祖統紀》記載，梁武帝始設壇舉行盂蘭盆法會以報答父母、祖先恩德，佛教以農曆七月十五日為僧人解夏日，此月又被於佛教信仰者普遍被視作吉祥或盡孝之月，稱為「吉祥月、孝道月、教孝月」，起源與佛陀的弟子目連想救在地獄受苦的母親有關。

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