熱褲妹「酒測值1.35」撞飛騎士！3月內第二次　她辯：酒退了才開車

記者邱中岳、閔文昱／台北報導

北市中正區一名女子日前開著要價200多萬的英國高檔進口車，從新竹北上找朋友，卻撞上停等紅綠燈的機車，造成機車上2人重摔倒地。警方到場後發現女子散發濃厚酒氣，經酒測其值高達1.35MG/L，且今年5月也有酒駕紀錄，已是累犯，警訊後依照公共危險罪嫌送辦。

這起事件發生在今年7月27日凌晨2時許，當時38歲陳姓女駕駛開著要價2百多萬的英國進口休旅車，行經北市中正區汀洲路3段、思源街口時，因未注意前方車況，撞上等紅燈的24歲王姓騎士，造成王男與25歲孫姓乘客雙雙倒地，2人肢體多處擦挫傷。

▲酒駕的陳女（紅圈）開2百萬休旅車新竹北上，肇事撞倒2人。（圖／記者邱中岳翻攝，下同）

警方到場後先將王、孫2人送往醫院包紮傷口，所幸並無大礙。陳姓女子則向警方解釋，因為當時開車使用手機，所以才沒有注意前方號誌燈轉換，導致撞上停等紅綠燈的王姓騎士等2人，但警方卻聞到她身上有濃厚酒味，陳女也坦承有喝酒開車上路的問題。

警方立刻要求陳女進行酒測，酒測值高達1.35；陳女表示，當天是在新竹與朋友喝啤酒，酒退了之後才開車北上，打算找朋友聚會，雖然辯稱是下午時分在新竹飲用的啤酒，但酒測值確實超標，警訊後依照公共危險罪嫌送辦。

另外，警方還發現，陳女並非首次酒駕，已經算是累犯，在3個月內的時間就酒駕2次，第一次是今年在5月，但陳女仍然不怕，依然酒後上路，這次更離譜，喝完酒後直接從新竹北上，不僅造成2人受傷，自己恐也得背上罰鍰、吊扣（銷）駕照、道路交通安全講習等處罰。