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社會 社會焦點 保障人權

馬國畢為酒駕道歉「非常低級的錯誤」　雙手合十鞠躬13秒

記者劉昌松／台北報導

藝人馬國畢11日凌晨遭台北市警方攔查發現酒駕，被依公共危險罪現行犯逮捕移送台北地檢署，檢察官複訊後諭令無保請回，馬國畢在大批媒體面前，雙手合十不斷道歉，表示自己「犯了一個非常低級的錯誤」，並在最後90度深深鞠躬13秒後，由親友陪同下搭車離去。

▲▼ 。（圖／翻攝）

▲馬國畢酒駕後雙手合十坦承犯了低級錯誤，並鞠躬13秒致歉。（圖／記者劉昌松攝）

馬國畢(本名鄭盛元)10年前才因職棒簽賭欠下5千萬元，努力工作兼差還上網開直播銷售，逐漸回復經濟狀況，日前好友NONO(陳宣裕)被指控多次性侵、性騷案件後，馬國畢還對外表示，曾打電話給NONO，「我也是給他加油，我也是蠻相信現世報，不是不報、時候未到，我不是說NO哥，也是奉勸大家，做什麼事情都要三思而後行。」

結果形象和善的馬國畢卻在10日晚間，在新北市與友人餐敘時，喝了1杯威士忌，接著開車返回台北市，在建國南路、忠孝東路口遭警方攔查，警員聞到酒味，要求進行酒測，酒測值達0.3mg/L，被依公共危險罪嫌送辦。

馬國畢在接受檢察官複訊後獲得請回，在大批媒體包圍下，駐足在北檢門口說：「對不起我又再度做了一個非常錯誤的示範，而且犯了一個非常低級的錯誤，存心僥倖想說......真的對不起，真的對不起，浪費這麼多社會資源，這幾個小時所受到的懲罰，我絕對不會再犯，也奉勸大家不要跟我依樣去犯同樣的錯誤，我會在自己臉書上把經過告訴大家。」

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