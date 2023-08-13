8歲男童海邊玩水「被酒駕撞送醫」　家屬怒告他殺人未遂3罪

▲8歲童海邊玩水「被酒駕撞了」，家屬怒告他殺人未遂3罪。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、趙蔡州／新北報導

夏天許多人都會到河邊、海邊戲水，周姓一家三口12日下午到福隆海濱公園沙灘海邊戲水，不料8歲周姓男童突然遭一艘動力橡皮艇撞傷送醫。警消趕到後，發現駕駛橡皮艇的58歲詹姓男子「酒測值達0.06」，男童的爸媽事後決定提告詹男殺人未遂、傷害及毀損等罪，全案訊後依法函送基隆地檢署偵辦。

34歲周姓男子12日下午5時40分帶著妻子與兒子，一起到福隆海濱公園沙灘的海邊戲水，兒子拿著充氣遊具在海邊玩得不亦樂乎，沒想到有一艘動力橡皮艇突然撞上來，嚇得他與妻子馬上衝上去檢查兒子的傷勢並打電話報案。

警消趕到後，發現男童有胸口、腹部疼痛，外觀無明顯傷勢，初步處理後將男童送到醫院治療並驗傷，至於駕駛橡皮艇的58歲詹男酒測值達0.06，有酒駕情況，所幸事故未造成人員死亡，只有周童當時使用的充氣遊具破裂。

▲詹男駕駛橡皮艇，拖回民眾駕駛的無動力帆船，卻在回程時發生意外。（圖／記者郭世賢翻攝）

警方調查，詹男當時駕駛動力橡皮艇出海，救援民眾所駕駛無動力帆船，不料在拖回帆船的過程中，撞上正在海邊玩水的周童。周童的爸媽事後決定提告詹男殺人未遂、傷害及毀損等罪，全案訊後依法函送基隆地檢署偵辦。

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