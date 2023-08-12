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經典「台味小吃」害血糖狂飆！醫曝實測結果：很多老人愛吃

▲▼醫師實測吃各種食物對血糖的影響，其中碗粿最為劇烈。（圖／翻攝臉書／思思醫師，陪你健康的好朋友）

▲醫師實測吃各種食物對血糖的影響，其中碗粿最為劇烈。（圖／翻攝臉書／思思醫師，陪你健康的好朋友）

記者柯振中／綜合報導

台灣有許多美味的特色小吃，不過若不注意控制，血糖很可能因此失控。家醫科醫師李思賢近日在測試不同種類食物對血糖的影響，其中一款台味小吃讓他的血糖從102飆升到190，恐怖的漲幅令他震驚，且這種食物「很多老人家都愛」，若有血糖問題，還是要注意一下。

李思賢在臉書上分享，這款台味小吃就是常見的「碗粿」，只是吃了一碗，就讓他的血糖從102飆升到190，漲幅高達88，而從最低到最高點，大約花了1小時左右，再過一個半小時才回到原點，如果是飯後2小時才測量血糖，就會錯過這場精彩的煙火秀。

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李思賢說，碗粿是便宜、方便的美食，許多老人家相當喜愛，但這種食物不適合有血糖問題的病人，尤其是天天食用。至於蘿蔔糕的部分，李思賢則沒有實測，因為這兩款都是同種類的食物，過去他在戒糖初期時，一度以為蘿蔔糕是白蘿蔔製作而成，因此消夜常常吃，「現在想想也是蠻逗趣的。」

▲▼醫師實測吃各種食物對血糖的影響，其中碗粿最為劇烈。（圖／翻攝臉書／思思醫師，陪你健康的好朋友）

▲▼醫師實測吃各種食物對血糖的影響，其中碗粿最為劇烈。（圖／翻攝臉書／思思醫師，陪你健康的好朋友）

▲▼醫師實測吃各種食物對血糖的影響，其中碗粿最為劇烈。（圖／翻攝臉書／思思醫師，陪你健康的好朋友）

▲▼醫師實測吃各種食物對血糖的影響，其中碗粿最為劇烈。（圖／翻攝臉書／思思醫師，陪你健康的好朋友）

▲▼醫師實測吃各種食物對血糖的影響，其中碗粿最為劇烈。（圖／翻攝臉書／思思醫師，陪你健康的好朋友）

▲▼醫師實測吃各種食物對血糖的影響，其中碗粿最為劇烈。（圖／翻攝臉書／思思醫師，陪你健康的好朋友）

▲李思賢醫師分享各種食物對血糖的影響，其中乳清蛋白的波動最小。（圖／翻攝臉書／思思醫師，陪你健康的好朋友）

除了碗粿以外，李思賢近期還實測了便當、火鍋、餅乾、飲料、乳清蛋白、麵包等食物，其中血糖飆升幅度最可怕的就是碗粿，波動程度最低的則是乳清蛋白。

 
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