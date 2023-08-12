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社會 社會焦點 保障人權

網炸鍋「移動炸彈2.0」！高雄騎士超載7桶瓦斯　等紅燈還抽菸

記者吳奕靖、郭玗潔／高雄報導

高雄昨(11)日有民眾目擊一名機車騎士手夾香菸，騎車載著3個瓦斯桶，後方再懸掛4個瓦斯桶行駛在路上，在等紅綠燈的空檔甚至還抽菸，行為相當危險，怒稱他「移動炸彈2.0」。對此，警方表示該騎士涉犯手持香菸吸食、遮蔽車牌、附載物品違反載運規定、裝載危險物品未請領臨時通行證並懸掛標示牌共4項違規，已通知該機車違規駕駛人到案說明，並開單告發。

▲▼高雄機車騎士超載7個瓦斯桶行駛在路上還抽菸。（圖／記者吳奕靖翻攝）
▲高雄機車騎士超載7個瓦斯桶，行駛在路上還抽菸。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

淡水日前有機車騎士未戴安全帽，超載4桶瓦斯蛇行在路上，危險行為引發民眾熱議。不料11日高雄又有民眾行經三民區自由一路和熱河街口時，目擊一名騎士超載7個瓦斯桶，停在路口等紅燈時悠哉抽菸，還大剌剌騎車經過正在路邊開單的警察，誇張畫面被錄下來放在網路上，被網友怒斥比淡水騎士還狂，是「移動炸彈2.0」。

▲▼高雄機車騎士超載7個瓦斯桶行駛在路上還抽菸。（圖／記者吳奕靖翻攝）

對此，三民第一分局檢視影片後回應，該機車已涉違反多項交通違規，已通知該機車違規駕駛人到案說明並開單告發。

警方指出，該駕駛涉犯交通違規行為如下：
一、「手持香菸吸食」：違反道路交通管理處罰條例第31-1條第3項之規定:「汽機車駕駛人行駛於道路，手持香菸、吸食、點燃香菸致有影響他人行車安全之行為者，處新臺幣600元罰鍰。」
二、「遮蔽車牌」：違反同條例第14條第2項第2款之規定：「號牌污穢，不洗刷清楚或為他物遮蔽，非行車途中因遇雨、雪道路泥濘所致，處新台幣300元以上600元以下罰鍰，並責令改正，補換牌照或禁止其駕駛。」
三、「附載物品違反載運規定」：違反同條例第31條第5項之規定:「機車附載人員或物品未依規定者，處駕駛人新臺幣300元以上600元以下罰鍰。」
四、倘若滿載瓦斯致超過規定重量（60公斤），若未請領臨時通行證、未懸掛危險標誌，則違反同條例第29條第1項第3款「裝載危險物品，未請領臨時通行證、未依規定懸掛或黏貼危險物品標誌及標示牌，處新台幣3000元以上1萬8000元以下罰鍰。」

▲▼高雄機車騎士超載7個瓦斯桶行駛在路上還抽菸。（圖／記者吳奕靖翻攝）

三民第一分局呼籲，車輛裝載危險物品行駛道路，務必遵守道路交通管理處罰條例規定，符合各項載運尺寸及相關證明文件，以保護自身騎乘安全及維護其他用路人權益，如因而導致交通事故發生，將面臨刑事責任、民事賠償問題，得不償失。

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