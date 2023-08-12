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壽山淪機車族耍帥熱點！4特技猴騎車還挑釁警察　結局沒讓人失望

記者許宥孺／高雄報導

高雄壽山近來成為機車族耍帥聖地，常有騎士過彎押車、翹孤輪耍技，成為警方取締熱區。昨（11日）晚間就有近10名屁孩騎著共享電動車，故意在警車前做出單手壓車等挑釁行為，遭員警攔下勸導；另外還逮到其中一名男子無照騎乘機車，並且涉及偽造文書，除了開單舉發外也將他送辦。

▲▼鼓山特技猴子。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

▲壽山萬壽路段成為機車族炫技聖地，昨晚有屁孩騎乘共享電動車挑釁警察。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

網路社群《社會事新聞影音》揭露一段影片，內文指出8月11日晚間8點，地點在高雄壽山萬壽橋，警察被當塑膠，屁孩騎共享電動車在警車前挑釁，做出單手壓車等危險駕駛行為。只見影片中拍到的4名男子雖都有戴安全帽，但是騎乘動作搖搖擺擺相當危險，還繞行警車一圈，同行夥伴還在旁嬉鬧，挑釁意味濃厚。

▲▼鼓山特技猴子。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

▲▼陳姓男子騎乘機車被逮到無照駕駛+偽造文書，同時也被揪出是電動共享車後座騎士。（圖／記者許宥孺翻攝、翻攝自社會事新聞影音）

▲▼鼓山特技猴子。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

警方先是在晚間9點多攔查到一名機車騎士無照駕駛，發現18歲陳姓騎士，就是其中一名坐在共享電動車後座的騎士，他曾在4日因違規遭員警舉發，以「蔡男年籍資料」供員警掣單舉發並簽收，11日晚間陳男再度謊報他人資料，員警請他寫下自己姓名時，卻寫錯字遭員警識破，追問之下，陳男才坦承冒用他人資料。全案除掣單舉發外，另將陳男依偽造文書送辦。

▲▼鼓山特技猴子。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

▲其中2名騎士被員警攔下，警方將調閱租用人紀錄將他送辦。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

另外，警方也攔下2人其中2名騎乘共享電動車的男子，勸導不要危險駕駛，發現2人並非共享電動車租用人，警方將會調閱租用資料聯繫租用人到場說明，並將使用人依公共危險罪送辦。

▲▼鼓山特技猴子。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

▲特技猴耍帥壓車。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

鼓山分局昨日晚間在萬壽路沿線共取締無照駕駛4件。另統計今年度在該路段共發生32件交通事故，取締272件交通違規，其中開單舉發10件危險駕駛、移送6件公共危險罪、函報環保局132件噪音通知到檢。

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