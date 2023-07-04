叫16顆飯糰　老闆娘1舉動「買多就該等」！全場怒：真的會很氣

▲飯糰是台人愛吃的美食之一。（示意圖，與本新聞無關／記者吳世龍攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

有民眾想買16顆飯糰，可老闆娘一直包給點1、2顆的新客人，還說「買這麼多，本來就該等」、「買這麼多沒比較大」，見他不要了又稱「已經在包了」，並抱怨生意難做，希望老顧客體諒。結果不只原PO傻眼，很多網友也無法接受，「這真的會很怒，叫一份的先給，我叫多就活該要排隊嗎？」

有網友在爆料公社APP的「匿名公社」抱怨，「我叫16個飯糰，妳一直做給買1顆2顆的，比我晚到的妳都先給他們」，受到店家不平等對待，讓他忍不住向老闆娘反應，「我跟妳反應妳還有理？覺得我買這麼多，本來就該等？嗆我買這麼多沒比較大」，瞬間超傻眼。

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原PO本想乾脆不買了，「好啊！我不買最大可以嗎？」更氣的是，老闆娘見他要走，又趕緊解釋在做了，「我要走又不給我走，說已經在包了，我聽妳在放屁，檯面上只有3顆，什麼叫那是我的？」

明明一進門就點好了，可前後數一數，老闆娘一共包超過10顆給後面點餐的客人，上前反應時，還被說本來就該等，讓原PO忍無可忍，「我買多活該嗎？妳說生意難做要我體諒，那誰體諒我？我是老顧客、老鄰居就活該體諒？」最後怒嗆，「既然妳只顧新客人，那以後我也不會再來了，整條街又不是只有妳在賣飯糰。」

看到貼文後，許多人也難以接受，「有排隊又一直做給後面來的客人，換家買好了」、「大家都是排隊點餐，今天如果連比我晚到的人都有吃了，我也是會問一下。真的做不來就不要接，只會讓等的人心灰」、「我先來的，老闆一直做給我後面來的， 真的會很氣。」

還有苦主也有感，「之前有訂飲料，30幾杯，因為比較多杯，前一天就先預訂好。付完錢約12點半拿，結果等到1點才拿到，理由是早上來店客人比較多、來不及做完，從此再不訂那間了」、「我也遇過，一次買十幾個煎餅，等20分鐘後終於輪到我了，結果店家一面做我的，還穿插後面客人的，回我說『你一次買太多，後面的人會等很久！』氣到從此再也不買了。」