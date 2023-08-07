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店家免費提供「1小物」她讚貼心！一票秒懂：整個大大加分

衛生棉,月經,生理期,衛生用品,少女,婦科。（圖／記者李佳蓉攝）

▲衛生棉。（圖／記者李佳蓉攝）

記者曾筠淇／綜合報導

很多女生都有遇過「大姨母突然找上門」的情況，近日有網友發文表示，有時月經不會準時來，若在店家的廁所內看到衛生棉，真的會覺得是「救星」，並對該家店加分。貼文曝光後，引發不少女網友討論。

這名女網友在Dcard上，以「會放衛生棉在廁所的店家真的是天使」為標題發文，提到現在有越來越多店家的廁所會放置衛生棉、漱口水或牙籤，讓她覺得很貼心，尤其是生理期未必會準時，如果大姨媽突然來了，店家的衛生棉就頓時成了「救星」。

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貼文一出，不少網友也討論道，「我去的牙醫診所也有放衛生棉還有護墊在那裡，真的很暖心」、「有遇過一些店家有放的，覺得很棒，應急時真的很好用」、「高雄一些貴一點的餐廳很多都有」、「之前去玩桌遊也有！裡面還有放護墊，整個大大加分」、「好的廁所環境真的會讓女生心融化」。

不過也有網友透露，「我們店一開始有放，而且還是液態棉，老闆很用心，但真的太多客人全部拿走，連牙籤也不放過，後來老闆就不放了」、「在上一家診所真的每補一次就被搜光一次，有錢來做醫美，沒錢買衛生棉」、「以前我上班的診所有放，只是常常看到才剛補滿，下一個客人進去再出來後就空掉一大半」。

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