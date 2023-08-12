騎士接受盤查太緊張...忘了姓名　毒咖啡包印「兩津勘吉」警傻眼

記者邱中岳／台北報導

北市保安警察大隊中隊在7月底執行路檢勤務，隨機攔查1名機車騎士，警方見騎士神色慌張，立刻追問姓名，但是騎士竟然回答「我想一下」，且雙眼不斷注視機車行李箱，警方當下發現有異，騎士將包包打開後，發現裡面藏有外包裝印上超人、動漫警察人物「兩津勘吉」的毒咖啡包，警方立刻將人帶回隊部偵訊。

警方調查，26歲的廖姓男子，平時打零工維生，在7月底騎車行經北市信義區市民大道，被正在執行臨檢勤務的保安警察大隊隊員攔下盤查，廖姓騎士接受盤查時神色慌張，讓警方開始覺得有異，立刻詢問廖的姓名，但是廖竟然離譜回答「我想一下」，讓警方直覺有異。

▲警方攔查騎士搜出43包毒咖啡包，男子情急受偵訊竟要想一下自己姓名。（圖／記者邱中岳翻攝）

廖姓男子接受警方盤查時，目光不斷注視機車行李箱，警方要求廖打開行李箱，並拿出裡面的手提包接受檢查，打開後赫然發現包包內裝有第二級毒品搖頭丸咖啡包，以及第三級毒品愷他命共計43包違禁品，上面還有印有超人、動漫警察人物「兩津勘吉」的外包裝，當場被警方人贓俱獲帶回隊部。

初步了解，廖姓男子本身曾經有攜帶大量毒品被警方查獲，有意圖運輸、販賣毒品的可能，但是廖卻辯稱，因為買多一點比較划算，所以才會攜帶大量毒品，但警方對說法仍存疑，也交由權責警分局，依照毒品罪嫌移送地檢署偵辦。

▲警方在廖姓騎士手提袋內搜出毒咖啡包，外包裝竟然印有代表警察形象的動漫人物。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，「兩津勘吉」在動漫裡扮演警察形象，本應是社會的守護者的形象，卻遭人用作毒品包裝的圖案，警員也當場傻眼，企圖吸引青少年購買使用，也呼籲青少年，暑假期間，不要被精美外包裝的毒果汁、咖啡包吸引，以免自身陷入毒品泥濘。