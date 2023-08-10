診所即將打烊「鐵門拉下一半」　病患離開直接撞成腦震盪怒告

▲業者習慣在打烊時把鐵門拉下一半，1間診所也這麼做，病患卻因此撞成腦震盪挨告。（資料照／記者姜國輝攝）

記者劉昌松／台北報導

新北市新店區某聯合診所在4月間某天打烊時間，把鐵門拉下一半，避免再有病患上門掛號，結果導致1名看完診要離開的男性病患，一頭撞到鐵門下緣，除了外傷還疑似腦震盪，台北地檢署調查認為，值班的陳姓護理師以及鄭姓助理沒有盡到提醒義務，或張貼任何警告標示，導致病患受傷，10日依過失傷害罪起訴2人。

許多店家在打烊時間時，為了讓仍在店內的顧客可以離去，同時避免有其他人上門，習慣把鐵門拉下一半，許多民眾在路邊看到也習以為常，原本在店內的客人，離店時通常也會配合著彎腰走出去，但其實這種開一半的鐵門暗藏著危機。

檢警調查，提告的男病患在事發當天才剛看完診，不曉得已經到了診所打烊時間，拉開診所玻璃門要離去時，才跨出第一步，眉骨就直接撞上鐵門，氣得到報警控告診所人員涉嫌過失傷害，且堅持自己的腦震盪不知會有什麼後遺症，拒絕和解。

檢察官認為，診所的通行大門不應設置障礙物，如有必要，也應該懸掛「打烊」或「休診」的告示牌，既然選擇把鐵門拉下一半，造成人員進出不便，當時坐在櫃檯的陳姓護理師和鄭姓助理，就應該及時提醒顧客注意鐵門，或者裝設警告標示，避免發生意外，因此將陳、鄭2女依過失傷害罪起訴。