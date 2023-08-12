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「台灣1神物爆紅」韓國妹子用上癮：冷到尖叫！日本妹也買一堆

▲▼熱浪,陽光,夏日,夏天,炎熱,天氣,高溫,中暑,烈日,正午,酷暑,行人,防曬。（圖／記者李毓康攝）

▲韓國妹來台灣玩，驚嘆「涼感衛生棉」是神物。（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／劉維榛報導

夏天遇到生理期來，私密處容易悶熱發癢，而涼感衛生棉猶如救星！一名女網友笑稱，看到韓國遊客第一次使用涼感衛生棉後，給了浮誇且極高的評價「身體某部位卻是負3度」、「沒有這個活不下去」，就連日本妹也愛不釋手，買了很多包要回國給朋友使用。

一名女網友在Dcard表示，滑推特時，看到有韓國妹子旅遊發文，表示被台灣衛生棉涼到，浮誇形容「很辣的時代結束了，冷得我尖叫，台北縣在31度，但我身體某部位卻是負3度」、「去台灣一定要買薄荷衛生棉，給我涼爽的夏天」、「我現在沒有這個活不下去」。

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看完上述文章後，原PO忍不住笑虧，韓國可能太冷了，所以才沒有涼感系列的衛生棉，如今意外為「韓國人來台伴手禮名單+1！」

文章曝光後，女孩們也分享第一次使用的驚奇感受，「我第一次用它的時候，直接覺得是『胯下的冰河時期』」、「我第一次用是覺得下面吃Extra（口香糖）哈哈哈」、「也是被涼到嚇到，沒想到用久就習慣了」、「涼感真的是夏天救星」、「感覺很像下面貼著撒隆巴斯」、「記得泰國也有，下面像在吹冷氣一樣」、「用過回不去」。

還有人說，就連日本妹子也愛上，「之前日本朋友來台灣玩住我家，剛好月經來，就拿了家裡的涼感（衛生棉）給她用，一直喊『鼠～勾～以』，好像在日本也蠻少超涼的衛生棉，最後她直接打包超多回日本送朋友」、「在日本住7年，今年才知道台灣有這種涼感的衛生棉，很努力的在日本找了但都沒有，或是不涼，真的需要發揚光大」。

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關鍵字：

韓國日本台灣旅遊妹子生理期衛生棉涼感伴手禮

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