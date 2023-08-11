交往3個月還沒壞壞！他嘆「女友和前任無套過」：無法戰勝內心

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者劉維榛攝）



記者朱祖儀／綜合報導

有些情侶會選擇不戴保險套，使用其他的避孕措施。但一名網友透露，自己很在意女友曾經和前任無套過，每每想到的時候，都會感到憤怒和失落，交往3個月至今都無法和女友發生關係，不知道該怎麼面對問題，也在考慮是否應該分手。文章曝光後掀起網友討論。

原PO在Dcard發文表示，單身了30多年才終於交到女友，原本覺得自己有處女情節，但認識女友之後，發現自己其實沒有這麼在意，也認同情侶之間本來就會想要有進一步的交流互動，只要做好安全措施及固定伴侶就好了。

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可是原PO還是有一點無法接受，就是「女友曾經和前男友無套」，每每想到這件事，他都會覺得很不舒服，「明明告訴自己，那只是她的一段沒有造成什麼問題的過往，她現在愛的人是我，但每當不經意想起時卻還是會感到憤怒和失落」。

現在2人交往3個月，正是感情甜蜜的時候，但還沒有發生過性行為，因為他想要等到自己完全不在意，再進到下一步，對方也願意給他時間，「她也很能體諒我的感受，甚至還說之後願意吃事前跟我無套」。可是他到現在還無法戰勝自己的內心，因此想問問看有沒有前輩也遇過一樣的問題，「更多的時間能沖淡我不愉快的感受嗎？還是我該早點讓她去遇見一個更好、不會像我有這些奇怪想法的人呢…？」

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／ETtoday資料照）

文章曝光後，網友紛紛表示「你調適不過是你自身的問題，所以下一任你還是找處女好了」、「不想讓她受到傷害，結果已經在用她的過去傷害她，對方都坦承以告了，結果你心裡這麼多小劇場，還是放手吧，你們不適合」、「你真的很愛她，不希望她受到傷害，就別卡這種類處女情結」、「真的不要去在意另一半的過去，現在跟未來相處的好才是重要」、「過不了這種庸人自擾的坎就不要耽誤人家了，回去繼續單身」。

但也有人認同原PO的想法，「你的想法不奇怪啊，每個人想法本來就不一樣，就像有些人覺得餐廳的筷子很髒，有些人不會，只是一個是物理潔癖，一個是精神潔癖而已」、「沒事啦，每個人對於每件事的看法都不同，你不能接受這件事情不代表你有問題」、「你的想法很正常，人生是你自己的，尊重你自己吧」。