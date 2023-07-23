　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

美照紀念貼訂製徽章　水道博物館讓「回憶定格」瞬間成永恆

▲台南山上花園水道博物館別出心裁以「回憶定格」為概念，民眾完成館方設定的條件，就可以到園區內的服務臺換取美照紀念貼或是毛小孩訂製徽章，讓出遊時刻「定格」成為永久紀念。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南山上花園水道博物館別出心裁以「回憶定格」為概念，民眾完成館方設定的條件，就可以到園區內的服務臺換取美照紀念貼或是毛小孩訂製徽章，讓出遊時刻「定格」成為永久紀念。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南山上花園水道博物館有感民眾對於出遊拍美照紀念的熱愛，別出心裁以「回憶定格」為概念，只要利用園區Ａ館的拍貼機，或是在指定時間帶毛小孩至指定地點遊玩，並完成館方設定的條件，就可以到園區內的服務臺換取美照紀念貼或是毛小孩訂製徽章，讓出遊時刻「定格」成為永久紀念。

館方表示，水道博物館一直以來都以環境廣大舒適、處處是美景等特色，吸引許多喜歡攝影、拍美照的遊客前來，加上臺南眾所周知的好天氣，藍天白雲下拍出來的風景更是艷麗。而為了讓拍照紀念這件事更加有趣，今年我們成為主動幫遊客「定格」的一方，準備了拍立得與徽章，只要遊客們完成活動條件，就能夠客製化「製作回憶」，而且除了入園門票外這些活動都免費參加。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台南山上花園水道博物館別出心裁以「回憶定格」為概念，民眾完成館方設定的條件，就可以到園區內的服務臺換取美照紀念貼或是毛小孩訂製徽章，讓出遊時刻「定格」成為永久紀念。（圖／記者林悅翻攝，下同）

今年暑假水道博物館共有六項活動，其中「網美一夏」即紀念美照活動名稱，遊客只需要前往A館，使用裡面的拍貼機拍下照片，上傳到粉絲專頁置頂貼文留言處，並對台南山上花園水道博物館粉絲專頁按「讚」與「追蹤」，就可以到B館服務臺換取一張留言照片製作的3吋大小拍立得美照紀念貼組合包；而「毛孩曬一曬」活動，則是在官網上公告的指定時間帶著毛小孩道水道博物館內的寵物園區，拍照並上傳到粉絲專頁指定貼文留言處，再對粉絲專頁按「讚」跟「追蹤」就可以在離開前至出口處領取以留言毛小孩照片製作的紀念徽章。

台南文化局長謝仕淵表示，水道博物館整座園區範圍廣大，包含人造古蹟與自然生態等多樣環境。這次趁著疫情解禁的首波暑假旅遊潮，抓住民眾熱愛拍照的機會，提供「回憶紀念客製化」的服務，凝結與家人一童出遊的珍貴回憶，也是在後疫情時代重新建立對身邊親友相聚共渡的感覺體驗，珍惜團聚，化片刻為永恆。

ET快訊
一招騙過車牌辨識　汽車爽佔貴賓停車位
快訊／12縣市大雨特報！　雨下到晚上
路口已2死！警列重點取締　架移動式測速照相
買氣差！　蛋商降價求售
快訊／戴資穎不敵安洗瑩！收下南韓賽亞軍　苦吞對戰3連敗
快訊／大直美麗華停電！　退票大排長龍
鳳小岳：第一次和太太公開露臉！　「大眼氣質7年妻」激美
杜蘇芮迅速增強！　菲律賓預測：最快周二升級超級颱風
老公偷吃1男1女　還找偽娘約砲

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／午後對流雨開轟了！12縣市大雨特報　雨下到晚上

買氣差！蛋商降價求售　市場雞蛋首見4字頭「低於公告價」

IG公開帳突「暴漲千名粉絲」　妹子愣！過來人曝真相：小心被鎖帳

手指不斷「數鈔票」恐患帕金森氏症　醫：早治療莫錯過黃金期

快訊／大直美麗華停電！電影院停擺急退票　現場擠爆

美照紀念貼訂製徽章　水道博物館讓「回憶定格」瞬間成永恆

只喝白開水！NanaQ貼「為何我能存到錢」被罵爆　網翻舊文打臉

南部挫咧等？專家曝歐洲模式預測　杜蘇芮走法像「強颱莫蘭蒂」

大暑到！　4星座、4生肖一路旺到鬼門開

杜蘇芮最快周二白天發陸警！風雨最劇搖滾區曝　連2天「紅到紫爆」

機車連環撞釀起火燃燒　新牽300萬名車成廢鐵

許光漢匈牙利錄《中餐廳》也遇粉絲　黃曉明「以為沒在拍」突問他：有女友？

女偷500萬秒搭機躲回越南　駁：借一下男友的錢不行嗎

男斑馬線上滑手機要車先過 駕駛：你站線上我就不能過

宗教版求佛！融入家將文化　邀小朋友一起跳出台灣精神

「我是S.H.E的ELLA陳嘉樺」　ELLA《乘風》奪冠C位成團

AKIRA帶團員來台推麻辣鴨血.烏骨雞　路上見林志玲廣告「他」突喊加油

杜蘇芮向西轉西北帶豪雨　將直逼強颱不排除登陸

海獺搶遊客衝浪板還趕走人　政府「通緝」1個月仍抓不到

林志玲看AKIRA演出超投入　幫老公打100分...邱瓈寬噹爆XD

快訊／午後對流雨開轟了！12縣市大雨特報　雨下到晚上

買氣差！蛋商降價求售　市場雞蛋首見4字頭「低於公告價」

IG公開帳突「暴漲千名粉絲」　妹子愣！過來人曝真相：小心被鎖帳

手指不斷「數鈔票」恐患帕金森氏症　醫：早治療莫錯過黃金期

快訊／大直美麗華停電！電影院停擺急退票　現場擠爆

美照紀念貼訂製徽章　水道博物館讓「回憶定格」瞬間成永恆

只喝白開水！NanaQ貼「為何我能存到錢」被罵爆　網翻舊文打臉

南部挫咧等？專家曝歐洲模式預測　杜蘇芮走法像「強颱莫蘭蒂」

大暑到！　4星座、4生肖一路旺到鬼門開

杜蘇芮最快周二白天發陸警！風雨最劇搖滾區曝　連2天「紅到紫爆」

杜蘇芮侵台機率高！北捷防颱布署　瞬間陣風若達標將「暫停營運」

他老感覺肚悶脹！檢查第3次才揪出「癌王」　醫示警6大高危險群

黃奕儒感謝五月天阿信寵愛！　曝他私下暖心舉動：沒有今天的我

郭台銘發文稱「民意大於黨意」　陳玉珍：相信他會做最好決定

快訊／午後對流雨開轟了！12縣市大雨特報　雨下到晚上

天使輪貨櫃打撈進度曝！116只已上岸　杜蘇芮來前搶撈剩餘500只

新北消防員一招騙過車牌辨識　汽車爽佔貴賓停車位...這下慘了

賴品妤拚連任組「汐止青年軍」　造勢邀青年熱舞

郭泓志慶生「兄弟」范逸臣送祝福！網讚：台版巨石強森

柯文哲為北流工程款砲轟中央　鄭文燦舉證打臉

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

生活熱門新聞

有機會颱風假！杜蘇芮最新各國路徑曝

杜蘇芮明轉中颱！估後天「海陸警報」　可能放颱風假

今大暑「大凶之日」禁忌一次看　3種人走衰運

杜蘇芮又北偏！最快周二晚間陸警　氣象局揭「颱風假最可能」時間

杜蘇芮恐達強颱！登陸機率高　風雨最大時間曝

杜蘇芮「各國預報」出爐　4縣市注意

杜蘇芮恐首衝4縣市！彭啟明：襲台機會高

開LINE Pay呆站櫃台前？神人教2秒開

杜蘇芮最快周二白天發陸警！風雨最劇搖滾區曝　連2天「紅到紫爆」

彭啟明深夜提醒：留意下周二、三警報

「面試5公司」沒下文！她被趕出家門：決定北漂

女友和朋友上床過　他崩潰！全場卻喊：你的問題

台積電家庭日塞爆南投！遊樂園湧入萬人

行李箱「裝滿情趣用品」海關求開箱！妹子超尷尬

更多熱門

相關新聞

台南水道博物館寵物園區升級為加大生態房

台南水道博物館寵物園區升級為加大生態房

台南山上花園水道博物館，是國內唯一擁有寵物園區的國定古蹟，隨著越來越多的毛小孩造訪，館方爭取將寵物園區由花園區遷移到更大更舒適的密林區空地重新開張，空間增加，能容納更多毛小孩在園區內互動外，飼主也可趁機認識更多植物生態，一舉多得。

策展工作好夢幻？小編體驗「一日策展助理」給你看

策展工作好夢幻？小編體驗「一日策展助理」給你看

台南山上水道博物館暑假活動

台南山上水道博物館暑假活動

水道攀樹趣大受歡迎

水道攀樹趣大受歡迎

傳奇名琴奧雷．布爾隆重獻聲

傳奇名琴奧雷．布爾隆重獻聲

關鍵字：

美照紀念貼徽章水道博物館

讀者迴響

熱門新聞

即／大阪電車隨機砍人釀3傷！對峙畫面曝

破億超跑布加迪撞BMW　車主嗆：賠你1輛

北市驚傳「夫妻墜樓」2人無生命跡象

北市癌末夫與妻「久病厭世」墜樓　送醫搶救雙雙不治

有機會颱風假！杜蘇芮最新各國路徑曝

杜蘇芮明轉中颱！估後天「海陸警報」　可能放颱風假

今大暑「大凶之日」禁忌一次看　3種人走衰運

李昌鈺被判偽造證據　血毛巾讓2男冤獄30年

直擊／林依晨遭瞎傳8年婚變　甜蜜合體老公

杜蘇芮又北偏！最快周二晚間陸警　氣象局揭「颱風假最可能」時間

賣淫1次2萬太便宜？台第一女優揭「正妹應得價碼」

單身太久…28歲男一愛愛「就結束了」：對不起

杜蘇芮恐達強颱！登陸機率高　風雨最大時間曝

杜蘇芮「各國預報」出爐　4縣市注意

傳播妹赴摩鐵陪酒　老公等不到人驚覺出事了

更多

最夯影音

更多
機車連環撞釀起火燃燒　新牽300萬名車成廢鐵

機車連環撞釀起火燃燒　新牽300萬名車成廢鐵
許光漢匈牙利錄《中餐廳》也遇粉絲　黃曉明「以為沒在拍」突問他：有女友？

許光漢匈牙利錄《中餐廳》也遇粉絲　黃曉明「以為沒在拍」突問他：有女友？

女偷500萬秒搭機躲回越南　駁：借一下男友的錢不行嗎

女偷500萬秒搭機躲回越南　駁：借一下男友的錢不行嗎

男斑馬線上滑手機要車先過 駕駛：你站線上我就不能過

男斑馬線上滑手機要車先過 駕駛：你站線上我就不能過

宗教版求佛！融入家將文化　邀小朋友一起跳出台灣精神

宗教版求佛！融入家將文化　邀小朋友一起跳出台灣精神

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》前議員呱吉來了

《豈有此呂》前議員呱吉來了

呱張！去內科塞車就渡河　吉．掰了議員850萬薪水　看柯文哲用服貿攻陷年輕人很聰明

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面