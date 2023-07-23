美照紀念貼訂製徽章　水道博物館讓「回憶定格」瞬間成永恆

▲台南山上花園水道博物館別出心裁以「回憶定格」為概念，民眾完成館方設定的條件，就可以到園區內的服務臺換取美照紀念貼或是毛小孩訂製徽章，讓出遊時刻「定格」成為永久紀念。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南山上花園水道博物館有感民眾對於出遊拍美照紀念的熱愛，別出心裁以「回憶定格」為概念，只要利用園區Ａ館的拍貼機，或是在指定時間帶毛小孩至指定地點遊玩，並完成館方設定的條件，就可以到園區內的服務臺換取美照紀念貼或是毛小孩訂製徽章，讓出遊時刻「定格」成為永久紀念。

館方表示，水道博物館一直以來都以環境廣大舒適、處處是美景等特色，吸引許多喜歡攝影、拍美照的遊客前來，加上臺南眾所周知的好天氣，藍天白雲下拍出來的風景更是艷麗。而為了讓拍照紀念這件事更加有趣，今年我們成為主動幫遊客「定格」的一方，準備了拍立得與徽章，只要遊客們完成活動條件，就能夠客製化「製作回憶」，而且除了入園門票外這些活動都免費參加。

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今年暑假水道博物館共有六項活動，其中「網美一夏」即紀念美照活動名稱，遊客只需要前往A館，使用裡面的拍貼機拍下照片，上傳到粉絲專頁置頂貼文留言處，並對台南山上花園水道博物館粉絲專頁按「讚」與「追蹤」，就可以到B館服務臺換取一張留言照片製作的3吋大小拍立得美照紀念貼組合包；而「毛孩曬一曬」活動，則是在官網上公告的指定時間帶著毛小孩道水道博物館內的寵物園區，拍照並上傳到粉絲專頁指定貼文留言處，再對粉絲專頁按「讚」跟「追蹤」就可以在離開前至出口處領取以留言毛小孩照片製作的紀念徽章。

台南文化局長謝仕淵表示，水道博物館整座園區範圍廣大，包含人造古蹟與自然生態等多樣環境。這次趁著疫情解禁的首波暑假旅遊潮，抓住民眾熱愛拍照的機會，提供「回憶紀念客製化」的服務，凝結與家人一童出遊的珍貴回憶，也是在後疫情時代重新建立對身邊親友相聚共渡的感覺體驗，珍惜團聚，化片刻為永恆。